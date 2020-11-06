Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак

Кстати, вот несколько полезных фактов.

Тортилья – очень популярный хлеб в Мексике, его используют для разнообразных блюд, едят просто без начинки, используют как для бутербродов, рулетов, так и просто с соусами.

Кесадилья – это мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи и разнообразных начинок, это может быть мясо, овощи.

Чем отличается тортилья от буррито? В буррито заворачивается начинка, а в кесадилье лепешка складывается пополам и начинка вкладывается в неё.

Соус дзадзики – это греческий соус, который очень хорошо подходит к острой кесадилье, он её смягчает и добавляет ей ещё больше аромата.