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Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак

06 ноября 2020 07:22
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тортилья (2 шт), томат (150 г), кукуруза (50 г), перец чили (1 шт), лук (50 г), перец болгарский (50 г), зелень (20 г), копчёный цыплёнок (150 г), греческий йогурт (100 г), огурец (50 г), чеснок (1 зубчик), оливковое масло, соль и перец по вкусу. 

Разогреваем сковородку и подготавливаем начинку. Нарезаем лук, перец чили и болгарский перец.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -1

Наливаем на сковороду масло, нарезаем копчёного цыплёнка.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -4

Обжариваем овощи с цыплёнком.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -7

Пока начинка обжаривается, мы подготовим соус дзадзики. Свежий огурец нарезаем мелким кубиком и добавляем в греческий йогурт, отправляем туда чеснок, нарезанную зелень, оливковое масло, соль и всё перемешиваем.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -10

В начинку добавляем кукурузу, листья шпината, соль и перец.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -13

Нарезаем свежий томат, также отправляем на сковороду и жарим еще 2-3 минуты.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -16

Нарезаем зелень, добавляем её на сковороду и выключаем.

Нарезаем сыр слайсами.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -19

На разогретую сковороду складываем лепёшку, на её половину выкладываем начинку и сверху выкладываем сыр. Затем лепёшку закрываем и ждём пока сыр расплавится.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -22

Наша кесадилья готова, нарезаем её, добавляем соус и кукурузу.

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -25

Приятного аппетита!

Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак -28

Кстати, вот несколько полезных фактов.

Тортилья очень популярный хлеб в Мексике, его используют для разнообразных блюд, едят просто без начинки, используют как для бутербродов, рулетов, так и просто с соусами.

Кесадилья – это мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи и разнообразных начинок, это может быть мясо, овощи.

Чем отличается тортилья от буррито? В буррито заворачивается начинка, а в кесадилье лепешка складывается пополам и начинка вкладывается в неё.

Соус дзадзики – это греческий соус, который очень хорошо подходит к острой кесадилье, он её смягчает и добавляет ей ещё больше аромата.

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Завтрак

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