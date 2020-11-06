Кесадилья с копчёным цыплёнком и греческим соусом. Готовим необычный мексиканский завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: тортилья (2 шт), томат (150 г), кукуруза (50 г), перец чили (1 шт), лук (50 г), перец болгарский (50 г), зелень (20 г), копчёный цыплёнок (150 г), греческий йогурт (100 г), огурец (50 г), чеснок (1 зубчик), оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Разогреваем сковородку и подготавливаем начинку. Нарезаем лук, перец чили и болгарский перец.
Наливаем на сковороду масло, нарезаем копчёного цыплёнка.
Обжариваем овощи с цыплёнком.
Пока начинка обжаривается, мы подготовим соус дзадзики. Свежий огурец нарезаем мелким кубиком и добавляем в греческий йогурт, отправляем туда чеснок, нарезанную зелень, оливковое масло, соль и всё перемешиваем.
В начинку добавляем кукурузу, листья шпината, соль и перец.
Нарезаем свежий томат, также отправляем на сковороду и жарим еще 2-3 минуты.
Нарезаем зелень, добавляем её на сковороду и выключаем.
Нарезаем сыр слайсами.
На разогретую сковороду складываем лепёшку, на её половину выкладываем начинку и сверху выкладываем сыр. Затем лепёшку закрываем и ждём пока сыр расплавится.
Наша кесадилья готова, нарезаем её, добавляем соус и кукурузу.
Кстати, вот несколько полезных фактов.
Тортилья – очень популярный хлеб в Мексике, его используют для разнообразных блюд, едят просто без начинки, используют как для бутербродов, рулетов, так и просто с соусами.
Кесадилья – это мексиканское блюдо, которое состоит из тортильи и разнообразных начинок, это может быть мясо, овощи.
Чем отличается тортилья от буррито? В буррито заворачивается начинка, а в кесадилье лепешка складывается пополам и начинка вкладывается в неё.
Соус дзадзики – это греческий соус, который очень хорошо подходит к острой кесадилье, он её смягчает и добавляет ей ещё больше аромата.