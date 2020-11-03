Роскошно будет смотреться в тенистых уголках сада. Почему стоит посадить роджерсию и как за ней ухаживать

Роджерсия в саду непременно вызывает множество восхищенных взглядов и неслучайно. Это очень декоративное растение с оригинальной эффектной листвой. К тому же роджерсия еще и цветет.
Роджерсия в саду непременно вызывает множество восхищенных взглядов и неслучайно. Это очень декоративное растение с оригинальной эффектной листвой. К тому же роджерсия еще и цветет.
Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:
Растение, которое подарила нам флора Китая, названо в честь Роджера – адмирала американского флота, который изучал флору Китая. Роджерсия напоминает листьями каштан и цветет такими пышными соцветиями-метелками. Она прекрасна и в начале лета, когда зацветает, и сейчас осенью мы можем видеть плоды, причем у одних сортов они окрашены в бордовый цвет, у других такой зеленовато-желтый.
Роджерсия – это компактный изящный куст в высоту около метра. В природе существует несколько видов этого растения. Поэтому, приобретая саженцы, обращайте внимание на названия. Зачастую экземпляры отличаются формой листвы и ее оттенками, разнятся также и цветы.
Да, сегодня роджерсия – скорее экзотика на наших участках, и многие боятся ее выращивать. Однако специалисты уверяют, что растение очень неприхотливо.
Наталья Лунина:
Лучше всего она выглядит там, где есть маленький водоемчик. Но наш опыт показал, что она хорошо растет и вне водоемчика, но в жаркие дни требует полива. Единственный такой не минус, а слабое место роджерсии то, что у нас в конце мая бывает возврат холодов, а у нее уже начинают отрастать листики, поражаются листья, бывает, что они даже погибают. Истории у нас были такие, но потом восстанавливаются, хотя уже растение не такое мощное. Очень интересное растение, красивое и сразу немножечко с ним нужно повозиться, но потом оно неприхотливое. Хорошо разрастается, хорошо себя чувствует и украшает любой участок, потому что меняет листву и вообще оригинальное.
Залог успешного выращивания и пышного цветения роджерсии – это, несомненно, подходящие условия. Наиболее благоприятными для посадки растения считаются места, где нет яркого солнца. Роскошно будет смотреться этот куст с листьями похожими на листья каштанов в тенистых уголках сада.
Наталья Лунина:
Главное условие – полутень, на солнце они как бы существуют, но это не оптимальный вариант, скользящая тень, питательная земля. Представьте себе, что растение в природе растет среди лиственных пород, листья опадают, перепривают, там хороший слой гумуса, т. е. питательной должна быть земля. Корневище у них нарастает вверх, как у многих камнеломковых, как у астильбы, поэтому желательно присыпать, мульчировать. Комплексную подкормку мы вносим весной и все.
Сочетая разные виды роджерсии с другими теневыносливыми растениями, можно создать на своем участке удивительные композиции, которые будут радовать сочными красками и удивительной листвой весь сезон.