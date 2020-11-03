Роскошно будет смотреться в тенистых уголках сада. Почему стоит посадить роджерсию и как за ней ухаживать

Роджерсия в саду непременно вызывает множество восхищенных взглядов и неслучайно. Это очень декоративное растение с оригинальной эффектной листвой. К тому же роджерсия еще и цветет.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук: Растение, которое подарила нам флора Китая, названо в честь Роджера – адмирала американского флота, который изучал флору Китая. Роджерсия напоминает листьями каштан и цветет такими пышными соцветиями-метелками. Она прекрасна и в начале лета, когда зацветает, и сейчас осенью мы можем видеть плоды, причем у одних сортов они окрашены в бордовый цвет, у других такой зеленовато-желтый.

Роджерсия – это компактный изящный куст в высоту около метра. В природе существует несколько видов этого растения. Поэтому, приобретая саженцы, обращайте внимание на названия. Зачастую экземпляры отличаются формой листвы и ее оттенками, разнятся также и цветы.

Да, сегодня роджерсия – скорее экзотика на наших участках, и многие боятся ее выращивать. Однако специалисты уверяют, что растение очень неприхотливо.

Наталья Лунина:

Лучше всего она выглядит там, где есть маленький водоемчик. Но наш опыт показал, что она хорошо растет и вне водоемчика, но в жаркие дни требует полива. Единственный такой не минус, а слабое место роджерсии то, что у нас в конце мая бывает возврат холодов, а у нее уже начинают отрастать листики, поражаются листья, бывает, что они даже погибают. Истории у нас были такие, но потом восстанавливаются, хотя уже растение не такое мощное. Очень интересное растение, красивое и сразу немножечко с ним нужно повозиться, но потом оно неприхотливое. Хорошо разрастается, хорошо себя чувствует и украшает любой участок, потому что меняет листву и вообще оригинальное.