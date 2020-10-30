«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду

Разнообразие горянок не может не впечатлять. Множество видов и сортов, которые сегодня предлагают питомники – отличная возможность подобрать подходящий экземпляр самым искушенным цветоводам. У нас пока это растение не очень популярно. Однако профессионалы уверяют – оно непременно должно быть в каждом саду, особенно если там есть тенистые уголки. Цветок эльфов (еще одно название растения) порадует своим не совсем привычным видом и весной, и осенью.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Это растение в природе можно встретить на Дальнем Востоке в России, оно растет в широколиственных лесах. Чем они интересны? Во-первых, у них красивая листва, а, во-вторых, у них удивительные цветочки, они напоминают маленькие орхидейки, у которых такие шпорцы. Цветут они весной. Есть виды, например, горянка Юнга, у которой цветки очень ароматные, где-то на расстоянии двух-трех метров вы уже ощущаете, что здесь такое приятное цветет.

Некоторые горянки ценны еще тем, что сохраняют листву на зиму, поэтому садоводам иногда надо будет подрезать ее, чтобы весной насладиться красотой соцветий.

Лучшее место для горянок там, где нет яркого солнца. Как показывает опыт, развиваются растения лучше всего в ажурной тени. Многие считают эпимедиумы – лучшим почвопокровным растением. Под пологом деревьев листва создает красивый ажурный ковер. Периодически, чтобы сохранить высокий декоративный вид, растение необходимо делить. Наталья Лунина:

В принципе они неприхотливые, мы их и летом пересаживали, и осенью. Это небольшое растение высотой 30 см, такой разросшийся кустик достаточно тяжело разделить: очень плотно сплетаются корни.

Выбирая растения для сада, важно обратить внимание на листья. Есть сорта, где листва довольно продолжительное время украшает кустик, есть – где опадает довольно рано, также в продаже можно встретить и горянки вечнозеленые. Правда, предупреждают специалисты, они менее зимостойкие. В целом же уход за цветами эльфов довольно несложный.

Наталья Лунина:

Горянки считаются одними из самых засухоустойчивых среди травянистых и неприхотливых. Никаких трудностей мы с ними не испытывали, просто есть сорта, которые в наших условиях недостаточно зимостойкие. То, что привозят из Западной Европы, нужно пару лет с ними нянчиться, а потом они укрепляются и не доставляют никаких проблем.

В наших условиях, особенно в последние годы, прекрасно зимуют. Даже бывают случаи, когда листья за зиму немного повреждаются, а растения восстанавливаются.