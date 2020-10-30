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«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду

30 октября 2020 08:13
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Разнообразие горянок не может не впечатлять. Множество видов и сортов, которые сегодня предлагают питомники – отличная возможность подобрать подходящий экземпляр самым искушенным цветоводам. У нас пока это растение не очень популярно. Однако профессионалы уверяют – оно непременно должно быть в каждом саду, особенно если там есть тенистые уголки. Цветок эльфов (еще одно название растения) порадует своим не совсем привычным видом и весной, и осенью.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -1

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:
Это растение в природе можно встретить на Дальнем Востоке в России, оно растет в широколиственных лесах. Чем они интересны? Во-первых, у них красивая листва, а, во-вторых, у них удивительные цветочки, они напоминают маленькие орхидейки, у которых такие шпорцы. Цветут они весной. Есть виды, например, горянка Юнга, у которой цветки очень ароматные, где-то на расстоянии двух-трех метров вы уже ощущаете, что здесь такое приятное цветет.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -4

Некоторые горянки ценны еще тем, что сохраняют листву на зиму, поэтому садоводам иногда надо будет подрезать ее, чтобы весной насладиться красотой соцветий.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -7

Лучшее место для горянок там, где нет яркого солнца. Как показывает опыт, развиваются растения лучше всего в ажурной тени. Многие считают эпимедиумы – лучшим почвопокровным растением. Под пологом деревьев листва создает красивый ажурный ковер. Периодически, чтобы сохранить высокий декоративный вид, растение необходимо делить. 

Наталья Лунина:
В принципе они неприхотливые, мы их и летом пересаживали, и осенью. Это небольшое растение высотой 30 см, такой разросшийся кустик достаточно тяжело разделить: очень плотно сплетаются корни.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -10

Выбирая растения для сада, важно обратить внимание на листья. Есть сорта, где листва довольно продолжительное время украшает кустик, есть – где опадает довольно рано, также в продаже можно встретить и горянки вечнозеленые. Правда, предупреждают специалисты, они менее зимостойкие. В целом же уход за цветами эльфов довольно несложный.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -13

Наталья Лунина:
Горянки считаются одними из самых засухоустойчивых среди травянистых и неприхотливых. Никаких трудностей мы с ними не испытывали, просто есть сорта, которые в наших условиях недостаточно зимостойкие. То, что привозят из Западной Европы, нужно пару лет с ними нянчиться, а потом они укрепляются и не доставляют никаких проблем.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -16

В наших условиях, особенно в последние годы, прекрасно зимуют. Даже бывают случаи, когда листья за зиму немного повреждаются, а растения восстанавливаются.

«Считаются одними из самых засухоустойчивых и неприхотливых». Почему стоит посадить горянки в саду -19

Большинство эпимедиумов цветет весной, но есть виды, которые время от времени будут радовать цветочками все лето. Кроме того, многие сорта украсят композицию еще и необычным узором листвы с оттенками оранжевых и красных тонов.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Наталья Лунина # Фотофакт # растения

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