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Офицально: Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой станут родителями

08 июня 2018 07:15
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Новости России. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – готовятся к рождению первенца.

Об этом дочь Веры Глаголевой рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Девушка опубликовала фото вместе с супругом, который держит Кубок Стэнли – первый в его карьере. Эта награда также является первым для «Вашингтона» Кубком Стэнли – самым престижным титулом для клубного хоккея.

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На снимке отчетливо виден округлившийся живот супруги хоккеиста.

Офицально: Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой станут родителями-1

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Анастасия Шубская:
Мы сделали это. Мой герой Александр Овечкин.

Напомним, пара поженилась в августе 2016 года.

Поклонники поздравили семью с двойным событием: будущим пополнением и долгожданным трофеем. 

# Звезды # калейдоскоп # Александр Овечкин # Анастасия Шубская # Фотофакт

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