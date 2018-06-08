Офицально: Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой станут родителями

Новости России. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин и его супруга – Анастасия Шубская – готовятся к рождению первенца.

Об этом дочь Веры Глаголевой рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Девушка опубликовала фото вместе с супругом, который держит Кубок Стэнли – первый в его карьере. Эта награда также является первым для «Вашингтона» Кубком Стэнли – самым престижным титулом для клубного хоккея.

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На снимке отчетливо виден округлившийся живот супруги хоккеиста.