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Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома

02 ноября 2022 13:41
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Женщина отдала собаку грумеру, а после попросила мужа забрать ее. Мужчина выполнил просьбу жены, но принес домой чужого питомца, даже не заметив этого.

Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома-1


Фото: The Mirror

Мужчина вернулся домой, но через несколько секунд жена предложила ему внимательно взглянуть на собаку, которую он держал в руках, сообщает The Mirror. Только тогда он понял, что, наверное, забрал не того питомца. Собака семьи тоже белая и пушистая, поэтому после тяжелого рабочего дня мужчина не обратил внимания, что ему отдали не ту.

Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома-4


Фото: The Mirror

Женщина была в шоке от того, что грумер перепутал собак. Но она не расстроилась и в конце концов воссоединилась с питомцем. Историей она поделилась в соцсетях, но комментаторы не понимали, как муж мог забрать не того щенка, а кто-то понял мужчину и просто посмеялся над ситуацией. Вам тоже показалось, что эта история напоминает анекдот, где отец забрал не своего ребенка из детского сада?

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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