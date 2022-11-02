Обе белые и пушистые. Мужчина забрал со стрижки не ту собаку, но понял это только дома

Мужчина вернулся домой, но через несколько секунд жена предложила ему внимательно взглянуть на собаку, которую он держал в руках, сообщает The Mirror. Только тогда он понял, что, наверное, забрал не того питомца. Собака семьи тоже белая и пушистая, поэтому после тяжелого рабочего дня мужчина не обратил внимания, что ему отдали не ту.

Женщина была в шоке от того, что грумер перепутал собак. Но она не расстроилась и в конце концов воссоединилась с питомцем. Историей она поделилась в соцсетях, но комментаторы не понимали, как муж мог забрать не того щенка, а кто-то понял мужчину и просто посмеялся над ситуацией. Вам тоже показалось, что эта история напоминает анекдот, где отец забрал не своего ребенка из детского сада?

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