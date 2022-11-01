1 ноября – День гадания на кофейной гуще. Чем ещё известна эта дата в истории?

Всемирный день вегана

1 ноября – Всемирный день вегана. Чем же все-таки отличаются веганы от вегетарианцев? Для вегетарианцев основной принцип – никакого мяса. Веган же отрицает все животное на своей тарелке, то есть он употребляет в пищу исключительно продукты растительного происхождения. Если вегетарианцы спокойно позволяют себе молочные продукты, рыбу и яйца, то для веганов это строгое табу. Они даже мед не едят, так как считают это издевательством над пчелами. Строгие принципы веганства выходят далеко за пределы кухни. Веганы никогда не наденут одежду из меха и кожи, не будут использовать косметику, в состав которой входят животные компоненты, а также не будут употреблять лекарства, которые тестировали на животных. Веганы не поддерживают цирки с животными, зоопарки, дельфинарии и другие развлечения, предполагающие использование животных.

В католической и некоторых лютеранских церквях 1 ноября отмечают День всех святых. Это важный религиозный праздник, посвященный тем святым, у которых не было дня почитания в течение года, и тем, кто умер в неизвестности и не был канонизирован. 510 лет назад состоялось открытие Сикстинской капеллы

510 лет назад, в 1512 году, в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы. Она была построена архитектором Джордже де Дольчи по заказу Папы Римского Сикста IV, в честь которого и получила свое название. Стены церкви были расписаны известными живописцами конца XV века, в том числе Боттичелли, Гирландайо и Перуджино. Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, созданный в 1508-1512 годах и считающийся одним из признанных шедевров искусства. В медицине даже появился термин «Синдром Сикстинской капеллы» – потеря сознания при резком запрокидывании головы. Чтобы посмотреть шедевр под потолком, нужно запрокидывать голову, при этом пережимаются позвоночные артерии и нарушается кровообращение головного мозга. Сегодня Сикстинская капелла – это выдающийся памятник Высокого Возрождения. Также здесь проводятся конклавы, на которых кардиналы избирают нового Папу Римского. День гадания на кофейной гуще