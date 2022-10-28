Терапия животными. Рассказываем, как дельфины, собаки и лошади лечат людей

Сегодня в лечении различных заболеваний могут участвовать собаки, лошади, кошки, дельфины. Взаимодействие людей и животных ученые называют пет-терапией. Разбираемся, от каких недугов они могут нас спасти.



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Как сообщает РИА Новости, реабилитация с помощью животных может звучать по-разному: зоотерапия, пет-терапия, анималотерапия. Суть этих понятий одинакова. Американский детский психолог Борис Левисон впервые заметил, что его пациенты положительно реагировали на собаку, которая находилась в кабинете во время приема. Поэтому он предложил использовать кошек и собак для лечения психических расстройств. Играем с собаками при нарушениях движений



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Лечение с участием собак называют сложным словом «канистерапия». Это самый распространенный и наименее затратный вариант зоотерапии. Питомцы отличаются коммуникабельностью, активно отвечают на любое взаимодействие, поэтому помогают бороться с двигательными нарушениями. Если пациенту нужно восстановить подвижность рук, то терапевт предлагает побросать собаке резиновый мяч вместо простого сжимания и разжимания конечности. Участие собаки эффективно при проблемах с поведением, общением, плохим самоконтролем, стрессом. Специалисты утверждают, что маленькие дети могут даже ложиться на крупную собаку. Она мягкая и теплая – ребенок расслабляется и успокаивается. Доброе, неагрессивное животное человек воспринимает как защитника, опору. Ездим верхом на лошадях при болезнях нервной системы



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А вы знали, что существует верховая езда в лечебных целях? Ее называют иппотерапией. Темп лошади положительно влияет на вестибулярный аппарат и нервную систему. Детям с ДЦП такие занятия помогают расслабиться, у них расширяется спектр движений. В процессе верховой езды они справляются со своими страхами, учатся доверять и управлять своим телом. Медики заметили: дети, которые занимаются с лошадьми, больше и лучше говорят. Для настроения плаваем с дельфинами



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Метод пет-терапии с участием дельфинов известен по всему миру. Называется просто – дельфинотерапия. Он отличается своей дороговизной, тем не менее очень популярен. Прежде всего, эти животные лечат физические и психологические нарушения. Дельфины быстро подвергаются дрессировке, поэтому хорошо отвечают на взаимодействия. Однако ключевую роль в такой терапии играет вода. Она расслабляет и успокаивает. А занятия с этими водными животными можно расценивать как массаж мышц, внутренних органов и вытягивание позвоночника. В комплексе это приводит к укреплению физического здоровья. Плюс, взаимодействие с дельфинами вызывает положительные эмоции. Снимаем стресс, играя с кошками



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Кошки известны способностью снимать стресс и расслаблять своим урчанием. Этот вид терапии называется фелинотерапией. В отличие от собак и дельфинов, кошки плохо поддаются дрессировке. Они не выполняют команды, но по своему желанию могут садиться к больному на колени с просьбой погладить. Однако пет-терапия кошками не очень хорошо развита из-за особенностей этих домашних питомцев – они комфортнее себя чувствуют в знакомой обстановке. Поэтому кошки чаще всего выступают мотиваторами. К примеру, пациенту ставится условие: прежде чем играть с животным, нужно выполнить задание. Как подобрать зоотерапию правильно?