Стала перед парнем на колено. Девушка сделала предложение своему возлюбленному

Девушка, которая очень хотела замуж, сама сделала предложение руки и сердца своему парню. Видеоролик она опубликовала в соцсетях. Поступок вызвал шквал эмоций у аудитории.
Девушка, которая очень хотела замуж, сама сделала предложение руки и сердца своему парню. Видеоролик она опубликовала в соцсетях. Поступок вызвал шквал эмоций у аудитории.
Фото: 120.su
Жительница Канады, бросив вызов всем стереотипам, купила кольцо своему парню и сделала предложение, присев на одно колено. Кадры видео стали вирусными в Сети, пишет The Mirror. Девушка сказала, что получила много похвал за свой поступок от мужской половины, но все же больше негативных комментариев от женщин. Некоторые написали, что у нее нет чувства собственного достоинства и что ей должно быть стыдно опускаться на одно колено, но девушка считает иначе.
Фото: 120.su
Она призналась, что ей было совсем несложно. Она долго ждала подходящего момента. По мнению барышни, это всего лишь гендерные роли, которых в обществе быть не должно. К тому же, ее поддержали семья и друзья. Вспоминая реакцию парня, она сказала, что у него была самая широкая улыбка на лице. К слову, он принял предложение, не раздумывая.
Читайте также:
Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал
Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник
Девушка продала всю ненужную одежду и заработала 23 тысячи долларов на свадьбу