Стала перед парнем на колено. Девушка сделала предложение своему возлюбленному

Девушка, которая очень хотела замуж, сама сделала предложение руки и сердца своему парню. Видеоролик она опубликовала в соцсетях. Поступок вызвал шквал эмоций у аудитории.



Фото: 120.su

Жительница Канады, бросив вызов всем стереотипам, купила кольцо своему парню и сделала предложение, присев на одно колено. Кадры видео стали вирусными в Сети, пишет The Mirror. Девушка сказала, что получила много похвал за свой поступок от мужской половины, но все же больше негативных комментариев от женщин. Некоторые написали, что у нее нет чувства собственного достоинства и что ей должно быть стыдно опускаться на одно колено, но девушка считает иначе.