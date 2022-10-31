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Стала перед парнем на колено. Девушка сделала предложение своему возлюбленному

31 октября 2022 11:17
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Девушка, которая очень хотела замуж, сама сделала предложение руки и сердца своему парню. Видеоролик она опубликовала в соцсетях. Поступок вызвал шквал эмоций у аудитории. 

Стала перед парнем на колено. Девушка сделала предложение своему возлюбленному -1


Фото: 120.su

Жительница Канады, бросив вызов всем стереотипам, купила кольцо своему парню и сделала предложение, присев на одно колено. Кадры видео стали вирусными в Сети, пишет The Mirror. Девушка сказала, что получила много похвал за свой поступок от мужской половины, но все же больше негативных комментариев от женщин. Некоторые написали, что у нее нет чувства собственного достоинства и что ей должно быть стыдно опускаться на одно колено, но девушка считает иначе.

Стала перед парнем на колено. Девушка сделала предложение своему возлюбленному -4


Фото: 120.su

Она призналась, что ей было совсем несложно. Она долго ждала подходящего момента. По мнению барышни, это всего лишь гендерные роли, которых в обществе быть не должно. К тому же, ее поддержали семья и друзья. Вспоминая реакцию парня, она сказала, что у него была самая широкая улыбка на лице. К слову, он принял предложение, не раздумывая.

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# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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