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Обожает мороженое с клубничным чизкейком и фильмы. Чем ещё удивляет людей жизнь этой избалованной собаки?

12 октября 2022 06:37
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Эта собака ест за столом, любит мороженое и устраивает вечера кино. У нее есть кровати в каждой комнате дома. Еще несколько удивительных фактов об избалованном питомце – в нашем материале.

Обожает мороженое с клубничным чизкейком и фильмы. Чем ещё удивляет людей жизнь этой избалованной собаки?-1


Фото: The Sun

Кокапу по кличке Луна десять месяцев. Ее называют избалованной собакой Британии, потому что она живет не как все домашние любимцы, пишет The Sun. 22-летняя хозяйка рассказала, что у собачки неплохо развиты манеры. Изначально девушка клала ей еду в миску, но Луна не ела. Тогда решила попробовать положить корм в тарелку и поставить на стол – и это сработало! Теперь питомица всегда сидит на стуле и ест из своей тарелки. При этом, собака не лезет в чужие тарелки, а как только закончит есть, спрыгивает на пол.

Обожает мороженое с клубничным чизкейком и фильмы. Чем ещё удивляет людей жизнь этой избалованной собаки?-4


Фото: The Sun

Невероятно, но Луна любит мороженое. У нее даже есть любимый вкус – клубничный чизкейк. Девушка так любит свою собаку, что установила ей кровати в каждой комнате дома на случай, если ей захочется отдохнуть или поспать. На ночь в доме двери всегда открывают, чтобы Луна могла выбрать, с кем и где спать.

Обожает мороженое с клубничным чизкейком и фильмы. Чем ещё удивляет людей жизнь этой избалованной собаки?-7


Фото: The Sun

Собачий просмотр фильмов тоже обыденность в этом доме. Излюбленная питомица любит смотреть «Большой красный пес Клиффорд». Поэтому хозяйка заботится о наличии дома специального попкорна для Луны.

Больше роскоши только в жизни британских королевских корги. Серебряная посуда, свежие простыни, собственное разнообразное меню. И это только малая часть их обыденности. Подробности читайте здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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