Обожает мороженое с клубничным чизкейком и фильмы. Чем ещё удивляет людей жизнь этой избалованной собаки?

Эта собака ест за столом, любит мороженое и устраивает вечера кино. У нее есть кровати в каждой комнате дома. Еще несколько удивительных фактов об избалованном питомце – в нашем материале.



Фото: The Sun

Кокапу по кличке Луна десять месяцев. Ее называют избалованной собакой Британии, потому что она живет не как все домашние любимцы, пишет The Sun. 22-летняя хозяйка рассказала, что у собачки неплохо развиты манеры. Изначально девушка клала ей еду в миску, но Луна не ела. Тогда решила попробовать положить корм в тарелку и поставить на стол – и это сработало! Теперь питомица всегда сидит на стуле и ест из своей тарелки. При этом, собака не лезет в чужие тарелки, а как только закончит есть, спрыгивает на пол.



Фото: The Sun

Невероятно, но Луна любит мороженое. У нее даже есть любимый вкус – клубничный чизкейк. Девушка так любит свою собаку, что установила ей кровати в каждой комнате дома на случай, если ей захочется отдохнуть или поспать. На ночь в доме двери всегда открывают, чтобы Луна могла выбрать, с кем и где спать.



Фото: The Sun