Кот окончил университет вместе с хозяйкой и даже надел выпускную форму. Вот как это произошло

Порой питомцы отвлекают нас от важных дел, например, от учёбы. Ведь как можно запоминать информацию, когда рядом с тобой лежит пушистое чудо, которое ежесекундно требует ласку и внимание? Но этот кот не только не отвлекал хозяйку, но и вместе с ней проходил лекционный курс университета, в котором она училась.

Как рассказало издание Fox 7 Austin, Франческа Бурдье недавно окончила Техасский университет. Из-за эпидемиологической ситуации занятия проходили через платформу Zoom, поэтому каждый студент мог находиться у себя дома и в комфортной обстановке изучать дисциплины. Однако преподаватели даже не догадывались, что у них на одного студента больше. Это был кот Франчески, который ни разу не пропустил занятия.