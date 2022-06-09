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Кот окончил университет вместе с хозяйкой и даже надел выпускную форму. Вот как это произошло

09 июня 2022 06:35
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Порой питомцы отвлекают нас от важных дел, например, от учёбы. Ведь как можно запоминать информацию, когда рядом с тобой лежит пушистое чудо, которое ежесекундно требует ласку и внимание? Но этот кот не только не отвлекал хозяйку, но и вместе с ней проходил лекционный курс университета, в котором она училась.  

Как рассказало издание Fox 7 Austin, Франческа Бурдье недавно окончила Техасский университет. Из-за эпидемиологической ситуации занятия проходили через платформу Zoom, поэтому каждый студент мог находиться у себя дома и в комфортной обстановке изучать дисциплины. Однако преподаватели даже не догадывались, что у них на одного студента больше. Это был кот Франчески, который ни разу не пропустил занятия.   

Кот окончил университет вместе с хозяйкой и даже надел выпускную форму. Вот как это произошло-1

Фото: twitter.com/FrancescaBourdi

Каждый труд должен быть замечен и вознаграждён. Поэтому девушка на выпускной приобрела нарядную форму не только себе, но и своему пушистому другу. Теперь в их квартире все с высшим образованием.  

Однако котику нужно быть не только умным, но и смешным. Поэтому предлагаем посмотреть 11 картинок, которые точно заставят вас улыбнуться, – подробности здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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