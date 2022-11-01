Будущие родители чуть не сожгли дом во время вечеринки по определению пола ребёнка

В мире набирает популярность вечерника, где будущие родители узнают пол ребенка с помощью разных средств, в том числе и пиротехнических. Выглядит это красиво, но на этой гендерпати семья едва не сожгла дом.

Жители Бразилии ждут близнецов. Пара устроила вечеринку по определению пола детей во дворе своего дома. Однако все пошло не так гладко, как хотелось бы – дом чуть не сгорел, пишет New York Post. Семья пригласила на волнительное торжество гостей, видеооператора и подготовила специальное устройство, которое должно было разбросать конфетти и выпустить цветной дым.