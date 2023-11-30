Нутрициолог рассказала, почему хурма имеет вяжущий вкус

Приближается сезон хурмы, правда, есть ее можно не всем. Выясняем, кому даже не стоит пробовать этот фрукт и почему некоторые плоды вяжут.
Приближается сезон хурмы, правда, есть ее можно не всем. Выясняем, кому даже не стоит пробовать этот фрукт и почему некоторые плоды вяжут.
Фото: Рixabay
Среди полезных свойств хурмы витамины А, С, Е, а также микроэлементы: магний и калий. Высокое содержанием витамина С помогает укрепить иммунитет зимой. Аскорбиновая кислота в сочетании с витамином А и антиоксидантами снижает уровень холестерина и положительно влияет на работу сердца и сосудов, пишет «Пятый канал».
Нутрициологи предупреждают, что хурма является источником клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Фрукт также может помочь вывести лишнюю воду из организма.
Фото: Рixabay
Но употребление хурмы может нанести и вред здоровью. Например, людям, страдающим панкреатитом, язвой или гастритом в фазе обострения. Плод содержит много сахара, поэтому не рекомендуется диабетикам.
А вот вяжущий вкус, который иногда ощущается, говорит о том, что в хурме содержится большое количество танинов. Чем более спелый плод, тем меньше танинов в нем содержится, поэтому стоит выбирать самые спелые фрукты.
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