Нутрициолог рассказала, почему хурма имеет вяжущий вкус

Приближается сезон хурмы, правда, есть ее можно не всем. Выясняем, кому даже не стоит пробовать этот фрукт и почему некоторые плоды вяжут.

Среди полезных свойств хурмы витамины А, С, Е, а также микроэлементы: магний и калий. Высокое содержанием витамина С помогает укрепить иммунитет зимой. Аскорбиновая кислота в сочетании с витамином А и антиоксидантами снижает уровень холестерина и положительно влияет на работу сердца и сосудов, пишет «Пятый канал».

Нутрициологи предупреждают, что хурма является источником клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Фрукт также может помочь вывести лишнюю воду из организма.