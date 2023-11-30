Прямой эфир

Нутрициолог рассказала, почему хурма имеет вяжущий вкус

30 ноября 2023 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приближается сезон хурмы, правда, есть ее можно не всем. Выясняем, кому даже не стоит пробовать этот фрукт и почему некоторые плоды вяжут.

Нутрициолог рассказала, почему хурма имеет вяжущий вкус-1


Фото: Рixabay

Среди полезных свойств хурмы витамины А, С, Е, а также микроэлементы: магний и калий. Высокое содержанием витамина С помогает укрепить иммунитет зимой. Аскорбиновая кислота в сочетании с витамином А и антиоксидантами снижает уровень холестерина и положительно влияет на работу сердца и сосудов, пишет «Пятый канал».

Нутрициологи предупреждают, что хурма является источником клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения. Фрукт также может помочь вывести лишнюю воду из организма.

Нутрициолог рассказала, почему хурма имеет вяжущий вкус-4


Фото: Рixabay

Но употребление хурмы может нанести и вред здоровью. Например, людям, страдающим панкреатитом, язвой или гастритом в фазе обострения. Плод содержит много сахара, поэтому не рекомендуется диабетикам.

А вот вяжущий вкус, который иногда ощущается, говорит о том, что в хурме содержится большое количество танинов. Чем более спелый плод, тем меньше танинов в нем содержится, поэтому стоит выбирать самые спелые фрукты.

Читайте также:

Диетолог назвал конфеты, от которых вы точно не будете молодыми

Учёные выяснили, что небольшое количество фруктового сока может понижать артериальное давление

Почему нельзя есть пельмени часто – отвечает врач-диетолог

# Здоровье # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные выяснили, что происходит с лёгкими после курения вейпов
30 ноября 2023 10:53

Учёные выяснили, что происходит с лёгкими после курения вейпов

Врач рассказала о последствиях для здоровья, если долго не выходить на улицу
30 ноября 2023 09:39

Врач рассказала о последствиях для здоровья, если долго не выходить на улицу

Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке
30 ноября 2023 07:31

Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке