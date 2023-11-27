Почему нельзя есть пельмени часто – отвечает врач-диетолог

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Диетолог Антонина Стародубова уверена, что пельмени не самое полезное блюдо, к тому же слишком калорийное. В среднем в 100 граммах пельменей содержится 289 калорий, пишет Москва 24. Белков –12 граммов, углеводов столько же, а жиров животного происхождения около 30 граммов. Такой вид жиров нужно ограничивать даже здоровому человеку. Калорийности блюду добавляют различные соусы, а также обжаривание пельменей в масле.

Избыточное содержание насыщенных жиров и соли приводит к возникновению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, а также к гипертонической болезни, ожирению, сахарному диабету. Но отказываться от пельменей полностью не стоит – нужно просто соблюдать меру. Иногда можно себе позволить съесть 200-250 граммов пельменей.