Почему нельзя есть пельмени часто – отвечает врач-диетолог

Часто употребление покупных пельменей может привести к возникновению опасных заболеваний.
Часто употребление покупных пельменей может привести к возникновению опасных заболеваний.
Фото: Рixabay
Диетолог Антонина Стародубова уверена, что пельмени не самое полезное блюдо, к тому же слишком калорийное. В среднем в 100 граммах пельменей содержится 289 калорий, пишет Москва 24. Белков –12 граммов, углеводов столько же, а жиров животного происхождения около 30 граммов. Такой вид жиров нужно ограничивать даже здоровому человеку. Калорийности блюду добавляют различные соусы, а также обжаривание пельменей в масле.
Избыточное содержание насыщенных жиров и соли приводит к возникновению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, а также к гипертонической болезни, ожирению, сахарному диабету. Но отказываться от пельменей полностью не стоит – нужно просто соблюдать меру. Иногда можно себе позволить съесть 200-250 граммов пельменей.
Чтобы сделать это блюдо более полезным, следует их отварить или запечь после варки без добавления дополнительных жиров. А для заправки не использовать жирные и соленые соусы, лучше всего – сметану или йогурт. При покупке пельменей в магазине стоит обращать внимание на состав и калорийность, ведь это тяжелая для усвоения пища.
Лучше всего лепить пельмени дома. Выбрать фарш из индейки, кролика или рыбы. Добавить в него овощей и зелени, а классическую муку заменить на цельнозерновую.
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