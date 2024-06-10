Новое исследование: тренировки по вечерам снижают уровень сахара в крови

Людям с избыточным весом или ожирением следует заниматься спортом в определенное время, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Об этом стало известно в ходе исследования испанских ученых.

Эндокринологи наблюдали за физической активностью и уровнем сахара в крови 186 людей с избыточным весом, которые занимались спортом в разное время суток. Во время вечерней тренировки у участников было более низкое давление и уровень сахара, сообщает rg.ru. Эта связь была более сильной у людей с преддиабетом – заболеванием, которое приводит к диабету второго типа.

Выходит, чтобы поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, лучше всего заниматься спортом по вечерам. К слову, это исследование не первое, которое доказывает пользу вечерних тренировок.

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