Учёные: употребление мяса в больших количествах ведет к преждевременному старению

Ученые из Шотландии и Германии выяснили, что этот продукт ускоряет биологическое старение организма.
Ученые из Шотландии и Германии выяснили, что этот продукт ускоряет биологическое старение организма.
Фото: Pixabay
В эксперименте участвовали более миллиона человек. Ученые пришли к выводу, что употребление большого количества мяса связано с преждевременным старением. Все из-за высокого содержания уровня железа, что сокращает годы молодости, пишет mk-mari.ru.
Люди, которые едят много мяса, имеют повышенный уровень N-оксида триметиламина. Его переизбыток связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инсульт.
Читайте также:
Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой
Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца