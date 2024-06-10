Учёные: употребление мяса в больших количествах ведет к преждевременному старению

Ученые из Шотландии и Германии выяснили, что этот продукт ускоряет биологическое старение организма.

В эксперименте участвовали более миллиона человек. Ученые пришли к выводу, что употребление большого количества мяса связано с преждевременным старением. Все из-за высокого содержания уровня железа, что сокращает годы молодости, пишет mk-mari.ru.

Люди, которые едят много мяса, имеют повышенный уровень N-оксида триметиламина. Его переизбыток связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инсульт.

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