Прямой эфир

Учёные: употребление мяса в больших количествах ведет к преждевременному старению

10 июня 2024 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ученые из Шотландии и Германии выяснили, что этот продукт ускоряет биологическое старение организма.

Учёные: употребление мяса в больших количествах ведет к преждевременному старению-1


Фото: Pixabay

В эксперименте участвовали более миллиона человек. Ученые пришли к выводу, что употребление большого количества мяса связано с преждевременным старением. Все из-за высокого содержания уровня железа, что сокращает годы молодости, пишет mk-mari.ru.

Люди, которые едят много мяса, имеют повышенный уровень N-оксида триметиламина. Его переизбыток связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инсульт.

Читайте также:

Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой

Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца

Терапевт назвала топ-6 продуктов, богатых белком

# Здоровое питание # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой
03 июня 2024 10:54

Врач рассказал, чем опасны яйца с грязной или повреждённой скорлупой

Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца
03 июня 2024 09:28

Нутрициолог призывает есть грецкие орехи для здоровья сердца

Кинолог рассказал, как помочь питомцам справиться с летней жарой
03 июня 2024 08:10

Кинолог рассказал, как помочь питомцам справиться с летней жарой