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«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке

12 июня 2020 11:26
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Как зоотехник выходила трех мангустов в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
В апреле родилось три мангустика от самки, но, к сожалению, на девятом дне жизни малышей она заболела, сотрудники сразу это заметили и пришлось забрать маму на лечение. Но, к сожалению, она еще через три дня умерла, и они остались такими сиротками. Анастасия Верниковская, зоотехник группы приматов и мелких хищников, забрала сначала их к себе в кабинет под ультракрасную лампу, но так как их нужно было выкармливать каждые два, а потом 2-3 часа, соответственно, она их носила везде с собой. Забирала их домой к себе, приезжала на работу с малышами, выкармливала с бутылочки и вот в таком режиме она провела практически месяц своей жизни.

«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке-1

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Сейчас они бегают за ней и кричат: «Мама, мама»?

Ирина Климчук:
Не допускают специалисты этого для того, чтобы они не были совсем ручными, потому что их нужно, все-таки, отправлять в свою стаю, и они должны быть более дикими животными, а не прирученными, чтобы адаптироваться в коллективе, причем там процесс очень сложный у мангустов. Они не принимают, если более 24 часов проходит. Допустим, забрали мангуста на лечение, прошло более 24 часов, его уже не примут, потому что он теряет запах. Мангусты, как правило, метят всю территорию, где они находятся, свою территорию и, соответственно, этим пахнут все особи. Как только запах теряется, они не принимают, т. е. загрызают, грубо говоря.

«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке-4

Сейчас будут маленьких мангустиков впускать в стаю. Таким образом: забирать малышей, которые родились от других самочек в этот же период, смешивать малышей между собой, они обмениваются запахом и уже запускать всех вместе, причем сразу в летний вольер. Всем остальным особям будет не до того, чтобы там к кому-то принюхиваться, они будут метить вот эту летнюю территорию активно, будут заниматься территорией, тем самым магнусты, эти малыши вольются в стаю.

# Зоопарк # калейдоскоп # Ирина Климчук # Фотофакт # Человек и животные

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