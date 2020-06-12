«Носила везде с собой, забирала домой, приезжала на работу с малышами». Как выходили новорождённых мангустов в Минском зоопарке

Как зоотехник выходила трех мангустов в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

В апреле родилось три мангустика от самки, но, к сожалению, на девятом дне жизни малышей она заболела, сотрудники сразу это заметили и пришлось забрать маму на лечение. Но, к сожалению, она еще через три дня умерла, и они остались такими сиротками. Анастасия Верниковская, зоотехник группы приматов и мелких хищников, забрала сначала их к себе в кабинет под ультракрасную лампу, но так как их нужно было выкармливать каждые два, а потом 2-3 часа, соответственно, она их носила везде с собой. Забирала их домой к себе, приезжала на работу с малышами, выкармливала с бутылочки и вот в таком режиме она провела практически месяц своей жизни.

«Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке Сейчас они бегают за ней и кричат: «Мама, мама»? Ирина Климчук:

Не допускают специалисты этого для того, чтобы они не были совсем ручными, потому что их нужно, все-таки, отправлять в свою стаю, и они должны быть более дикими животными, а не прирученными, чтобы адаптироваться в коллективе, причем там процесс очень сложный у мангустов. Они не принимают, если более 24 часов проходит. Допустим, забрали мангуста на лечение, прошло более 24 часов, его уже не примут, потому что он теряет запах. Мангусты, как правило, метят всю территорию, где они находятся, свою территорию и, соответственно, этим пахнут все особи. Как только запах теряется, они не принимают, т. е. загрызают, грубо говоря.