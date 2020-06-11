Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка

Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать.
Пользовательница Reddit под ником ScoutMasterWes поделилась двумя фотографиями. На первой до ношения брекетов, на второй – после. Преобразование получилось настолько красивым, что комментаторы были удивлены.
ScoutMasterWes пояснила, почему потребовалось целых 9 лет. Первые 3 года девушке пытались выровнять зубы ещё до того, как выросли все. Однако результат оказался неудовлетворительным.
Фото: reddit.com/user/ScoutMasterWes
Когда ScoutMasterWes стала обладательницей полного комплекта зубов, ей надели брекеты. Однако девушка могла посещать врача возле дома только несколько раз в год, поскольку училась в колледже, а там услуги ортодонта обходились слишком дорого. Во время лечения ScoutMasterWes удалили некоторые зубы, чтобы освободить пространство в дёснах и подтянуть на свободное место другие.
Услышав историю девушки, пользователи ресурса отметили, что она проделала огромную работу. Комментаторы поздравили ScoutMasterWes с успехом и сказали, что теперь у неё прекрасная улыбка.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая в детстве была «гадким утёнком».
Но сейчас она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти – здесь подробнее.