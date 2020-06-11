Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка

Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать.

Пользовательница Reddit под ником ScoutMasterWes поделилась двумя фотографиями. На первой до ношения брекетов, на второй – после. Преобразование получилось настолько красивым, что комментаторы были удивлены.

ScoutMasterWes пояснила, почему потребовалось целых 9 лет. Первые 3 года девушке пытались выровнять зубы ещё до того, как выросли все. Однако результат оказался неудовлетворительным.