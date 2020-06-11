Узнаете Лилю Волкову из сериала «Универ»? Вот как актриса выглядит сейчас

Скольких персонажей из сериала «Универ» вы сможете назвать сходу? Легко вспоминаются Саша и его отец, Таня, Аллочка, Кузя, Гоша. Если подумать ещё немного, в голове возникнут Артур и Антон.

А как насчёт Лили Волковой? Этот персонаж появился уже ближе к концу «Универа», но рыжеволосая вегетарианка с любовью к эзотерике оказалась очень интересной и разбавила своей необычностью уже «приедавшийся» сериал.

Нам захотелось узнать, как сейчас выглядит и чем занимается актриса Лариса Баранова, сыгравшая роль Волковой.