Узнаете Лилю Волкову из сериала «Универ»? Вот как актриса выглядит сейчас
Скольких персонажей из сериала «Универ» вы сможете назвать сходу? Легко вспоминаются Саша и его отец, Таня, Аллочка, Кузя, Гоша. Если подумать ещё немного, в голове возникнут Артур и Антон.
А как насчёт Лили Волковой? Этот персонаж появился уже ближе к концу «Универа», но рыжеволосая вегетарианка с любовью к эзотерике оказалась очень интересной и разбавила своей необычностью уже «приедавшийся» сериал.
Нам захотелось узнать, как сейчас выглядит и чем занимается актриса Лариса Баранова, сыгравшая роль Волковой.
Фото: instagram.com/lara__baranova
Баранова родилась 14 апреля 1982 года в российском городе Стерлитамак. Лариса росла в семье музыкантов, поэтому уже с детства обладала творческим мышлением. В школе будущая актриса училась хорошо, но вызывала негодование у преподавателей своей одеждой.
Фото: instagram.com/lara__baranova
После школы Баранова получила образование режиссёра массовых мероприятий, а затем начала свой путь в кинематограф. Разумеется, первые роли у актрисы были небольшие, но девушку заметили. Один раз её пригласили на кастинг после отказа полутора тысячам кандидаток. Так Лариса получила роль Гали в сериале «Принцесса цирка».
Фото: instagram.com/lara__baranova
Наконец, в 2010 году Баранова появилась в «Универе». Эта роль принесла девушке огромную известность. Лариса говорила, что сыграть Лилю для неё было несложно, ведь в чём-то они похожи. Также актриса продолжила исполнять этого персонажа в сериале «СашаТаня».
Фото: instagram.com/lara__baranova
Сейчас Лариса живёт в Москве и продолжает сниматься. Баранова ведёт страницу в Instagram, на которую подписаны более 58 тысяч пользователей. В свободное время актриса рисует и пишет стихи. Кстати, любимый фильм актрисы – «Служебный роман».
Фото: instagram.com/lara__baranova
Что касается личной жизни, актриса не замужем, однако у неё есть две дочки. Также Лариса считает, что если уж выходить замуж, то супруг должен относиться к своей возлюбленной так, словно она королева.
Фото: instagram.com/lara__baranova
Кстати, недавно мы рассказывали о другой популярной актрисе.
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