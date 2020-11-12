«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно

Храм возвели в начале XX века в память о воинах 26-й артиллерийской бригады, погибших в годы русско-японской войны. И хоть идея была не нова (прототипом стала церковь Каспийского пехотного полка в Новом Петергофе) военному инженеру Ивану Савельеву удалось придать святыне неповторимые черты. Сегодня она заглавная буква в православной жизни Гродно. Для туристов здесь проводят экскурсии даже на колокольню.

Игорь Лапехо, экскурсовод: Нигде больше в православных церквях вы не увидите подобных икон, где красноармейцы в буденовках с красными звездами убивают православных священников, т. е. фактически являются бесами на этих иконах.

А по соседству звучит музыка небес. Лютеранскую кирху построила немецкая община в начале прошлого века. Шедевр неоготики в строю по сей день. Здесь проводят службы и устраивают концерты органной музыки.

Найдите минутку для полета, а затем отправляйтесь на свидание с эксклюзивными водонапорными башнями XIX – начала XX века. Местные ласково величают их Касей и Басей. По легенде, в советские времена здесь были чиновничьи конторы, в одной из башен работала красавица-секретарша Катерина, а во второй – не менее очаровательная бухгалтер Варвара.

Услышать лучший орган в Беларуси и увидеть самые старые анкерные часы в Европе. Почему стоит побывать в Гродно?

Игорь Лапехо:

С водопроводом в Гродно особых проблем не было во все времена. Еще начиная с XV века, у нас в замок была такая канатная дорога, которая поставляла воду с левого берега. У нас была водопроводная система 1629 года, у нас была классическая римская система – акведук 1642 года, и эта абсолютно современная система там, где мы краник открываем, у нас течет вода вот уже с конца XIX века.