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«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно

12 ноября 2020 10:15
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Турне по западной столице начинаем с колокольного перезвона. Покровский собор. Пышный ретроспективно-русский стиль влюбляет в себя с первого взгляда.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -1

Храм возвели в начале XX века в память о воинах 26-й артиллерийской бригады, погибших в годы русско-японской войны. И хоть идея была не нова (прототипом стала церковь Каспийского пехотного полка в Новом Петергофе) военному инженеру Ивану Савельеву удалось придать святыне неповторимые черты. Сегодня она заглавная буква в православной жизни Гродно. Для туристов здесь проводят экскурсии даже на колокольню.

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«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -4

Игорь Лапехо, экскурсовод:
Нигде больше в православных церквях вы не увидите подобных икон, где красноармейцы в буденовках с красными звездами убивают православных священников, т. е. фактически являются бесами на этих иконах.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -7

А по соседству звучит музыка небес. Лютеранскую кирху построила немецкая община в начале прошлого века. Шедевр неоготики в строю по сей день. Здесь проводят службы и устраивают концерты органной музыки.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -10

Найдите минутку для полета, а затем отправляйтесь на свидание с эксклюзивными водонапорными башнями XIX – начала XX века. Местные ласково величают их Касей и Басей. По легенде, в советские времена здесь были чиновничьи конторы, в одной из башен работала красавица-секретарша Катерина, а во второй – не менее очаровательная бухгалтер Варвара.

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Игорь Лапехо:
С водопроводом в Гродно особых проблем не было во все времена. Еще начиная с XV века, у нас в замок была такая канатная дорога, которая поставляла воду с левого берега. У нас была водопроводная система 1629 года, у нас была классическая римская система – акведук 1642 года, и эта абсолютно современная система там, где мы краник открываем, у нас течет вода вот уже с конца XIX века.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -13

Гродно оценят не только поклонники старины и эстеты, но и дети. Идеальное путешествие для всей семьи. Хотя бы потому, что здесь находится самый старый зоопарк в Беларуси. Да еще и на привокзальной площади – очень удобно. Багира, Бемби, мишка Балу, как в сказке про Маугли. Зоопланета из 300 видов впечатляет.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -16

Анастасия Лупач, экскурсовод:
У нас есть попугаи, хищные птицы (совы), олени, крупные хищники (тигры, львы, леопард), мелкие хищники. Они все обозреваются в теплых помещениях в холодное время года. Можно сделать много замечательных фотографий. У нас есть открытый пруд, на котором водоплавающие птицы обитают.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -19

После уютной кофепаузы на Советской и сувениров от мастеров отправляйтесь к пожарной каланче. Ровно в полдень и в снег, и в дождь трубач Дмитрий Кисель «выдувает медь». На две минуты Гродно замирает под звуки фанфары. Причем каждый день недели звучит по-своему, а в выходные познакомиться с местной звездой приходят десятки туристов.

«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно -22

Кстати, 120 ступенек маэстро МЧС преодолевает всего за 1 минуту. 

# Год малой родины # калейдоскоп # Игорь Лапехо # Анастасия Лупач # Анастасия Макеева # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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