«Нигде в православных церквях вы не увидите подобных икон». Показываем пять мест, которые стоит посетить в Гродно

Турне по западной столице начинаем с колокольного перезвона. Покровский собор. Пышный ретроспективно-русский стиль влюбляет в себя с первого взгляда.
Турне по западной столице начинаем с колокольного перезвона. Покровский собор. Пышный ретроспективно-русский стиль влюбляет в себя с первого взгляда.
Храм возвели в начале XX века в память о воинах 26-й артиллерийской бригады, погибших в годы русско-японской войны. И хоть идея была не нова (прототипом стала церковь Каспийского пехотного полка в Новом Петергофе) военному инженеру Ивану Савельеву удалось придать святыне неповторимые черты. Сегодня она заглавная буква в православной жизни Гродно. Для туристов здесь проводят экскурсии даже на колокольню.
Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно
Игорь Лапехо, экскурсовод:
Нигде больше в православных церквях вы не увидите подобных икон, где красноармейцы в буденовках с красными звездами убивают православных священников, т. е. фактически являются бесами на этих иконах.
А по соседству звучит музыка небес. Лютеранскую кирху построила немецкая община в начале прошлого века. Шедевр неоготики в строю по сей день. Здесь проводят службы и устраивают концерты органной музыки.
Найдите минутку для полета, а затем отправляйтесь на свидание с эксклюзивными водонапорными башнями XIX – начала XX века. Местные ласково величают их Касей и Басей. По легенде, в советские времена здесь были чиновничьи конторы, в одной из башен работала красавица-секретарша Катерина, а во второй – не менее очаровательная бухгалтер Варвара.
Услышать лучший орган в Беларуси и увидеть самые старые анкерные часы в Европе. Почему стоит побывать в Гродно?
Игорь Лапехо:
С водопроводом в Гродно особых проблем не было во все времена. Еще начиная с XV века, у нас в замок была такая канатная дорога, которая поставляла воду с левого берега. У нас была водопроводная система 1629 года, у нас была классическая римская система – акведук 1642 года, и эта абсолютно современная система там, где мы краник открываем, у нас течет вода вот уже с конца XIX века.
Гродно оценят не только поклонники старины и эстеты, но и дети. Идеальное путешествие для всей семьи. Хотя бы потому, что здесь находится самый старый зоопарк в Беларуси. Да еще и на привокзальной площади – очень удобно. Багира, Бемби, мишка Балу, как в сказке про Маугли. Зоопланета из 300 видов впечатляет.
Анастасия Лупач, экскурсовод:
У нас есть попугаи, хищные птицы (совы), олени, крупные хищники (тигры, львы, леопард), мелкие хищники. Они все обозреваются в теплых помещениях в холодное время года. Можно сделать много замечательных фотографий. У нас есть открытый пруд, на котором водоплавающие птицы обитают.
После уютной кофепаузы на Советской и сувениров от мастеров отправляйтесь к пожарной каланче. Ровно в полдень и в снег, и в дождь трубач Дмитрий Кисель «выдувает медь». На две минуты Гродно замирает под звуки фанфары. Причем каждый день недели звучит по-своему, а в выходные познакомиться с местной звездой приходят десятки туристов.
Кстати, 120 ступенек маэстро МЧС преодолевает всего за 1 минуту.