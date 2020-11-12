Прямой эфир

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае

12 ноября 2020 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Природа Китая удивительна. Здесь есть много уникальных мест, которые никого не оставят равнодушными. Что же действительно стоит посмотреть в этой стране?

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -1

Горы Тяньцзи

Это удивительной красоты место находится в природном парке в провинции Хунань. Именно эти горы стали прототипом ландшафтов во всемирно известной картине «Аватар».

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -4

Огромные скалы-столбы высотой до 800 метров завораживают. Кстати, воспользовавшись канатной дорогой, можно подняться на вершину одного из них и насладиться фантастическими природными пейзажами с высоты. Многие путешественники называют эти горы самым красивым местом на земле.

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -7

Цветные скалы Чжанъе

Геологический парк провинции Ганьсу славится необычным природным сокровищем – красочными горными образованиями из разноцветных пород песчаника и конгломератов.

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -10

Тайну удивительной красоты цветных скал Чжанъе геологи объясняют очень древним процессом формирования земной поверхности в этих местах. По мнению ученых, около 100 миллионов лет назад эта местность представляла собой гигантский природный бассейн. В результате высоких температур воздуха он высох, а принесенный ил в результате окисления стал цвета ржавчины. 1 августа 2010 года разноцветные горы Чжанъе внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -13

Каменный лес Шилинь

Каменный лес Шилинь еще одна точка на карте Китая, которая поражает своей неземной красотой. Это потрясающий объект карстовой топографии. Скалы состоят из известняка и сформированы водой, разрушившей все кроме этих столбов, похожих на деревья. Со времен династии Мин каменный лес Шилинь известен, как «Первое чудо света».

Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае -16

И это, конечно же, не все, что важно увидеть в Поднебесной.

# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
На свадьбу может прийти любой желающий. Какие традиции чтут в чеченских семьях
11 ноября 2020 08:22

На свадьбу может прийти любой желающий. Какие традиции чтут в чеченских семьях

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара
11 ноября 2020 07:25

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара

Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок
10 ноября 2020 14:13

Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок