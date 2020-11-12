Горы стали прототипом ландшафтов в «Аватаре». Три уникальных места в Китае

Природа Китая удивительна. Здесь есть много уникальных мест, которые никого не оставят равнодушными. Что же действительно стоит посмотреть в этой стране?

Горы Тяньцзи Это удивительной красоты место находится в природном парке в провинции Хунань. Именно эти горы стали прототипом ландшафтов во всемирно известной картине «Аватар».

Огромные скалы-столбы высотой до 800 метров завораживают. Кстати, воспользовавшись канатной дорогой, можно подняться на вершину одного из них и насладиться фантастическими природными пейзажами с высоты. Многие путешественники называют эти горы самым красивым местом на земле.

Цветные скалы Чжанъе Геологический парк провинции Ганьсу славится необычным природным сокровищем – красочными горными образованиями из разноцветных пород песчаника и конгломератов.

Тайну удивительной красоты цветных скал Чжанъе геологи объясняют очень древним процессом формирования земной поверхности в этих местах. По мнению ученых, около 100 миллионов лет назад эта местность представляла собой гигантский природный бассейн. В результате высоких температур воздуха он высох, а принесенный ил в результате окисления стал цвета ржавчины. 1 августа 2010 года разноцветные горы Чжанъе внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каменный лес Шилинь Каменный лес Шилинь – еще одна точка на карте Китая, которая поражает своей неземной красотой. Это потрясающий объект карстовой топографии. Скалы состоят из известняка и сформированы водой, разрушившей все кроме этих столбов, похожих на деревья. Со времен династии Мин каменный лес Шилинь известен, как «Первое чудо света».