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Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно

29 октября 2020 09:02
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Замковая гора – сердце Гродно, именно здесь начинается история «западной пташки». В XIV веке ей было предначертано стать резиденцией литовских князей, а Гродно – одной из столиц ВКЛ.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Призраков в Старом замке обнаружено не было, но есть одна прелюбопытная история. В 1398 году здесь случился пожар, и Витовта с супругой спас один придворный друг – то была маленькая обезьянка.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-4

Так это или нет, помнит только правый берег Немана. Но то, что Витовт на пепелище отстраивает оборонительный замок с пятью башнями – факт. Даже у крестоносцев в 1402 году не поднялась на него рука.

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея:
Новый этап в жизни замка начинается тогда, когда королем стал Стефан Баторий. Он впервые приехал в Гродно в 1579 году, место ему очень понравилось, понравилась охота в пущах вокруг города.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-7

Стефан Баторий превратил Гродно в свою резиденцию, поэтому начал здесь строить себе замок.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-10

Но недолго играла музыка в ренессансной роскоши от итальянского маэстро Санти Гуччи. В 1586-м Стефан Баторий простудился на охоте и умер. Роковая судьба ожидала и дворец. Враги беспощадно его «убивали». В 1673-м для заседаний сеймов Речи Посполитой замок вернули к жизни, но шведы оставили от него груду мусора.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-13

В 1729-м историю воскресил архитектор Пеппельман. Во времена Российской империи здесь разместили гаупвахту, офицерский клуб и даже отель. И лишь в 20-е годы прошлого века, когда в Старый замок начал заселяться историко-археологический музей, королевскую жемчужину стали изучать и возрождать. И только три года назад за реставрацию взялись основательно.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-16

Юрий Китурко:
Была восстановлена средняя башня, построена Каменица, стена от башни к въездной башне. Также была возведена так называемая мерная изба. Сам замок восстанавливается на конец XVI века, когда во всей Европе господствовал поздний Ренессанс уже переходящий в маньеризм, и здесь эти черты довольно явственно читаются. При отделке входов вот такие каменные порталы с гербами.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-19

Фантастические существа в технике сграффито – привет из глубины веков. Этно-нотку добавили орнаментальными поясами, а на въездную башню надели корону, как напоминание о былом хозяине.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-22

Дабы ощутить плоды реставрации, мы забрались под самый купол. Мастера обшивали его кровельной медью по старинной технологии. Тончайший слой олова со временем окислится и приобретет темно-серый цвет, как во времена Стефана Батория.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-25

Юрий Китурко:
Руководитель проекта Владимир Васильевич Бочков вдохновился тем, что он вот такие сграффито обнаружил на замке в Польше в Красичине. Это римские императоры, которые там располагаются на галерее, вот решил, что им самое подходящее место у нас на въездной башне.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-28

Наводят лоск и внутри. Гостей ожидает захватывающая экспозиция, которая откроет тайны Старого замка. К слову, его «омолодят» 3D-эффектом. Благо, урожай с археологических полей богатый. Керамика, различная утварь, шахматы, наконечники арбалетных стрел, серебряные гривны XIV века и многое другое. 4 интерьера снизойдут из XVI века. Можно будет заглянуть в каплицу, алебастровый зал, жилище чиновника и даже королевскую баню. 

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-31

Юрий Китурко:
Все основные королевские помещения в замке находились на втором этаже. У короля была его спальня, а здесь это было местом отдыха. По этой галерее он шел в среднюю башню, там у него тоже было место для отдыха.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-34

Вот здесь будет королевская баня, стены будут отделаны деревянными панелями, будет находиться специальный такой котел, печка для нагревания воды, само собой потолок будет тоже из деревянных кессонов. 

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-37

Премьера запланирована на следующий год, но продолжение следует. Свой звездный час ожидает королевский дворец, в котором появится сенаторский зал, спальня, столовая, чтобы каждый смог почувствовать себя героем прекрасной эпохи. А во дворе и вовсе соорудят подземный павильон, где туристы смогут прикоснуться к руинам нижней церкви.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-40

Юрий Китурко:
Вот здесь у нас будет вход в кассу. В этом углу не будет ничего закладываться это специальное место такое, где будет экспонироваться кладка из камней времен Витовта, т. е. рубеж XIV-XV веков. Кирпичная кладка это времена Стефана Батория.

Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно-43

Кстати, въездной арочный мост в замок – самый старый в Беларуси, а значит волшебный. Так что смело загадывайте желания. 

# Год малой родины # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Юрий Китурко # Фотофакт # Достопримечательности

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