Можно будет заглянуть в каплицу, жилище чиновника и даже королевскую баню. Как возрождают Старый замок в Гродно

Замковая гора – сердце Гродно, именно здесь начинается история «западной пташки». В XIV веке ей было предначертано стать резиденцией литовских князей, а Гродно – одной из столиц ВКЛ.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Призраков в Старом замке обнаружено не было, но есть одна прелюбопытная история. В 1398 году здесь случился пожар, и Витовта с супругой спас один придворный друг – то была маленькая обезьянка.

Так это или нет, помнит только правый берег Немана. Но то, что Витовт на пепелище отстраивает оборонительный замок с пятью башнями – факт. Даже у крестоносцев в 1402 году не поднялась на него рука. Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея:

Новый этап в жизни замка начинается тогда, когда королем стал Стефан Баторий. Он впервые приехал в Гродно в 1579 году, место ему очень понравилось, понравилась охота в пущах вокруг города.

Стефан Баторий превратил Гродно в свою резиденцию, поэтому начал здесь строить себе замок.

Но недолго играла музыка в ренессансной роскоши от итальянского маэстро Санти Гуччи. В 1586-м Стефан Баторий простудился на охоте и умер. Роковая судьба ожидала и дворец. Враги беспощадно его «убивали». В 1673-м для заседаний сеймов Речи Посполитой замок вернули к жизни, но шведы оставили от него груду мусора.

В 1729-м историю воскресил архитектор Пеппельман. Во времена Российской империи здесь разместили гаупвахту, офицерский клуб и даже отель. И лишь в 20-е годы прошлого века, когда в Старый замок начал заселяться историко-археологический музей, королевскую жемчужину стали изучать и возрождать. И только три года назад за реставрацию взялись основательно.

Юрий Китурко:

Была восстановлена средняя башня, построена Каменица, стена от башни к въездной башне. Также была возведена так называемая мерная изба. Сам замок восстанавливается на конец XVI века, когда во всей Европе господствовал поздний Ренессанс уже переходящий в маньеризм, и здесь эти черты довольно явственно читаются. При отделке входов вот такие каменные порталы с гербами.

Фантастические существа в технике сграффито – привет из глубины веков. Этно-нотку добавили орнаментальными поясами, а на въездную башню надели корону, как напоминание о былом хозяине.

Дабы ощутить плоды реставрации, мы забрались под самый купол. Мастера обшивали его кровельной медью по старинной технологии. Тончайший слой олова со временем окислится и приобретет темно-серый цвет, как во времена Стефана Батория.

Юрий Китурко:

Руководитель проекта Владимир Васильевич Бочков вдохновился тем, что он вот такие сграффито обнаружил на замке в Польше в Красичине. Это римские императоры, которые там располагаются на галерее, вот решил, что им самое подходящее место у нас на въездной башне.

Наводят лоск и внутри. Гостей ожидает захватывающая экспозиция, которая откроет тайны Старого замка. К слову, его «омолодят» 3D-эффектом. Благо, урожай с археологических полей богатый. Керамика, различная утварь, шахматы, наконечники арбалетных стрел, серебряные гривны XIV века и многое другое. 4 интерьера снизойдут из XVI века. Можно будет заглянуть в каплицу, алебастровый зал, жилище чиновника и даже королевскую баню.

Юрий Китурко:

Все основные королевские помещения в замке находились на втором этаже. У короля была его спальня, а здесь это было местом отдыха. По этой галерее он шел в среднюю башню, там у него тоже было место для отдыха.

Вот здесь будет королевская баня, стены будут отделаны деревянными панелями, будет находиться специальный такой котел, печка для нагревания воды, само собой потолок будет тоже из деревянных кессонов.

Премьера запланирована на следующий год, но продолжение следует. Свой звездный час ожидает королевский дворец, в котором появится сенаторский зал, спальня, столовая, чтобы каждый смог почувствовать себя героем прекрасной эпохи. А во дворе и вовсе соорудят подземный павильон, где туристы смогут прикоснуться к руинам нижней церкви.

Юрий Китурко:

Вот здесь у нас будет вход в кассу. В этом углу не будет ничего закладываться – это специальное место такое, где будет экспонироваться кладка из камней времен Витовта, т. е. рубеж XIV-XV веков. Кирпичная кладка – это времена Стефана Батория.