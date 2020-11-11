Прямой эфир

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара

11 ноября 2020 07:25
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: мука (100 г), творог (200 г), ванильный сахар (80 г), яйцо (1 шт), шоколад (1 плитка), масло подсолнечное (50 г), сахарная пудра, апельсин (1 шт), разрыхлитель и сметана.

Замешиваем сырники. К творогу добавляем ванильный сахар, яйцо, муку, разрыхлитель, чтобы сырники были пышными, и всё это хорошо перемешиваем.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -1

Ломаем шоколад.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -4

Затем формируем шарики. Важно их сделать одного размера, чтобы они одинаково пропекались.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -7

На доску засыпаем муку и теперь в каждый сырник мы добавляем кусочек шоколада и панируем в муке.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -10

На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем сырники.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -13

Пока сырники жарятся, подготовим соус. В сотейник добавляем сметану, ванильный сахар, сливочное масло, цедру апельсина и всё перемешиваем.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -16

Перекладываем сырники на противень и ставим запекать на 5 минут при 180 градусах.

Ставим соус на плиту на низкую температуру и доводим его до кипения. Постоянно помешиваем соус.

Наши сырники запеклись, достаём их из духовки, выкладываем на тарелку, поливаем ванильным соусом и посыпаем сахарной пудрой.

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -19

Приятного аппетита!

Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара -22

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Сырники это идеальное блюдо как для завтрака, так и для обеда и ужина. Их можно есть холодными либо только приготовленными, горячими. Они сохраняют полезные свойства. Cырники надолго обеспечивают чувство сытости.

В сырники можно добавлять не только шоколад, но и карамельные конфеты, леденцы.

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Завтрак

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