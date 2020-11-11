Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: мука (100 г), творог (200 г), ванильный сахар (80 г), яйцо (1 шт), шоколад (1 плитка), масло подсолнечное (50 г), сахарная пудра, апельсин (1 шт), разрыхлитель и сметана.

Замешиваем сырники. К творогу добавляем ванильный сахар, яйцо, муку, разрыхлитель, чтобы сырники были пышными, и всё это хорошо перемешиваем.