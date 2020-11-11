Готовим сырники с шоколадной начинкой и ванильным соусом. Фирменный рецепт от шеф-повара
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: мука (100 г), творог (200 г), ванильный сахар (80 г), яйцо (1 шт), шоколад (1 плитка), масло подсолнечное (50 г), сахарная пудра, апельсин (1 шт), разрыхлитель и сметана.
Замешиваем сырники. К творогу добавляем ванильный сахар, яйцо, муку, разрыхлитель, чтобы сырники были пышными, и всё это хорошо перемешиваем.
Затем формируем шарики. Важно их сделать одного размера, чтобы они одинаково пропекались.
На доску засыпаем муку и теперь в каждый сырник мы добавляем кусочек шоколада и панируем в муке.
На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем сырники.
Пока сырники жарятся, подготовим соус. В сотейник добавляем сметану, ванильный сахар, сливочное масло, цедру апельсина и всё перемешиваем.
Перекладываем сырники на противень и ставим запекать на 5 минут при 180 градусах.
Ставим соус на плиту на низкую температуру и доводим его до кипения. Постоянно помешиваем соус.
Наши сырники запеклись, достаём их из духовки, выкладываем на тарелку, поливаем ванильным соусом и посыпаем сахарной пудрой.
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Сырники – это идеальное блюдо как для завтрака, так и для обеда и ужина. Их можно есть холодными либо только приготовленными, горячими. Они сохраняют полезные свойства. Cырники надолго обеспечивают чувство сытости.
В сырники можно добавлять не только шоколад, но и карамельные конфеты, леденцы.