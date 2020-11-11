На свадьбу может прийти любой желающий. Какие традиции чтут в чеченских семьях

Еще во времена страшной сталинской операции под кодовым названием «чечевица», вайнахов старались отправить в Казахстан, в места, где сложно выжить. В одном таком селении родился и вырос Магомед Алсольтов. В 1989 году он вернулся на родину предков и обосновался в селе Джалка. Магомед Алсольтов, местный житель:

Семья большая, только внуков 19. Все работают. Мне думается, что я сам и семья моя выбрали правильную жизнь.

Как и в любом кавказском клане, тут чтут традиции и хранят верность обычаям. Старших уважать. Чужого не брать. Не воровать. Мужская половина следит за очагом, а главная задача женщин – приготовить вкусные блюда. Магомед Алсольтов:

Вот наша кухня, здесь мы питаемся. А тут самая маленькая внучка, которой я рад.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Как зовут? Магомед Алсольтов:

Рабия. Дедушка – абсолютный глава, при этом улыбчивый и рассудительный. С домашними обращается спокойно и сухо. С сыновьями сдержанно – это обусловлено чеченским менталитетом. С гостями же никаких ограничений нет. Хозяин дома охотно рассказывает нам, кем работал, как служил в Казахстане и как дружил с белорусом по имени Николай. Магомед Алсольтов:

Мы до того сблизились, сдружились с этим молодым человеком, что я попросил командира части, чтобы он оставил его у нас. И вот представьте себе, коечки рядом, поговорим перед сном.

Магомеду Алсольтову – 68. Он помнит все. По одной его истории можно составить летопись чеченского народа новейших времен. Недавно вышел на пенсию, в последние годы здоровье подводит. Еще пару лет назад держали скотину, а сегодня из домашних питомцев только куры. Магомед Алсольтов:

У бабушки проблемы с суставами, а молодые не хотят, если честно. Ну, вот представьте себе, предложить вам подоить корову. Не умеете. Вот каждый так утверждает.

Потомок репрессированных вайнахов о гражданской войне вспоминает со слезами на глазах. Рассказывает разное и без прикрас – про банды и разборки, разгул и беспредел, про чеченские авизо и бензин с подпольных «самоваров», которым торговали все, кому не лень. Это время, когда народ решили стереть с лица земли. Магомед Алсольтов:

Эту войну ни к месту придумали. Прежде всего простой народ страдал. Люди, которые затеяли эту кампанию, они не пострадали. Я только за добро – это мое первое правило.

Второе – вкусно накормить каждого, кто переступил порог дома. Вероника Кудринецкая:

Это мне одной? Вы думаете, я съем? Магомед Алсольтов:

Ну, сколько сможете.

Любовь к гостям течет в крови каждого чеченца. На Кавказе существует даже негласный закон: любой нуждающийся в крове и пище может прийти в дом и жить там три дня и три ночи. Сами чеченцы признают, что их кухня не очень разнообразна. Национальные блюда простые и максимально сытные. На столе жижиг-галнаш и чеченские хингалш. Под все это подается чай. В общем, кормят до потери сознания и разрыва живота. А еще хозяин дома всегда спросит, как у гостя дела.

Магомед Алсольтов:

А у вас как дома дела? Семьи имеются, наверное. Вероника Кудринецкая:

Нет пока. Магомед Алсольтов:

Молоды еще? Вероника Кудринецкая:

Ну, как сказать. Магомед Алсольтов:

Успеется, это дело поправимое. Вероника Кудринецкая:

В таком деле торопиться нельзя. Магомед Алсольтов:

Гиппократ как-то сказал, его как-то спросили, когда можно жениться? И вот он говорит, жениться следует до 30 не спеша и после 30 немедля. Сохранились в чеченских семьях и свадебные традиции, а также отношение к жене сына. Невестка высказывает большое уважение к родителям мужа, называя их не иначе, как «дада» и «нана» – отец и мать.

Несмотря на то, что местные власти отменили исторически изживший себя закон «кражи невесты», роль жениха в свадебной церемонии по-прежнему незначительная. В кодексе чеченцев написано: жених никогда не должен присутствовать на своей свадьбе. Как правило, он отсиживается в соседней комнате. На чеченскую свадьбу может прийти любой желающий. Потому на таких праздниках и собирается не меньше пятисот человек. А еще на гулянии много песен и танцев, пантомимы и слов – получается настоящее зрелище.