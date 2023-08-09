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300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак

09 августа 2023 11:52
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Многие состоятельные люди готовы на все ради своих питомцев. Некоторые нанимают им нянь, покупают кашемировые рубашки, десерты ручной работы, а теперь и уроки плавания. В США открыли школу плавания для собак.

300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак -1

Фото: Pixabay

Основатель школы заметил, что собаки обожают плескаться в воде, а их владельцам приходится выделять дополнительное время для купания. Поэтому решил открыть целую школу с бассейнами и инструкторами, пишет The New York Post.

300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак -4

Фото: Pixabay

Уроки в школе плавания начинаются и заканчиваются растяжкой. Собаки проводят время с тренерами и играют в игры. Стоят такие занятия ни много ни мало 300 долларов. А на территории комплекса есть магазин, где продаются водные игрушки, спасательные жилеты и солнцезащитные кремы для собак.

300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак -7

Фото: Pixabay

На самом деле такое развлечение не только прихоть обеспеченных людей, это еще и очень полезное занятие для животных. Ветеринары считают, что оно улучшает мышечную силу, сердечно-сосудистую систему, а также помогает контролировать вес и болезни суставов. Особенно полезно плавание собакам постарше.

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# Собаки # калейдоскоп # Фотофакт

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