300 долларов, чтобы любимый питомец поплавал в бассейне. Так выглядит современная школа для собак

Многие состоятельные люди готовы на все ради своих питомцев. Некоторые нанимают им нянь, покупают кашемировые рубашки, десерты ручной работы, а теперь и уроки плавания. В США открыли школу плавания для собак.

Фото: Pixabay

Основатель школы заметил, что собаки обожают плескаться в воде, а их владельцам приходится выделять дополнительное время для купания. Поэтому решил открыть целую школу с бассейнами и инструкторами, пишет The New York Post.

Фото: Pixabay

Уроки в школе плавания начинаются и заканчиваются растяжкой. Собаки проводят время с тренерами и играют в игры. Стоят такие занятия ни много ни мало 300 долларов. А на территории комплекса есть магазин, где продаются водные игрушки, спасательные жилеты и солнцезащитные кремы для собак.