9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 9 августа, Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых, собственно, книга и создается. Магия книги – это своего рода особое таинство.
Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении.
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