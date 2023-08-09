Прямой эфир

9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?

09 августа 2023 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 9 августа, Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых, собственно, книга и создается. Магия книги – это своего рода особое таинство.

9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?-1

Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?
08 августа 2023 06:28

8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?

Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома
07 августа 2023 15:52

Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома

4 августа Международный день дымчатого леопарда. Чем ещё известна эта дата?
04 августа 2023 06:43

4 августа Международный день дымчатого леопарда. Чем ещё известна эта дата?