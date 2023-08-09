9 августа День воздушных поцелуев. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 9 августа, Всемирный день книголюбов. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых, собственно, книга и создается. Магия книги – это своего рода особое таинство.