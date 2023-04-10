Много личных вещей и сумок. Женщина обнаружила, что в её гараже кто-то живёт

Дама из Австралии заметила, что в гараже ее арендованного дома кто-то живет. Это кажется странным, но там какое-то время действительно жил человек.
Дама из Австралии заметила, что в гараже ее арендованного дома кто-то живет. Это кажется странным, но там какое-то время действительно жил человек.
Фото: Pixabay
Кейт жила в арендованном доме в Мельбурне. Но, когда пришло время переезжать и проверять, не осталось ли вещей в гараже, она увидела, что там кто-то поселился. Женщина нашла тапочки, спальный мешок, ведро с полотенцем, аэрогриль, зубную щетку, расческу и много сумок, пишет Daily Mail.
Фото: Daily Mail
Она не знала о своей соседке, потому что не пользовалась гаражом из-за боязни пауков. После увиденного Кейт обратилась в полицию. Правоохранители забрали вещи незнакомки, а на дверь повесили табличку о том, что забрать свое добро теперь можно только в участке. Тайная жительница на следующий день пришла в гараж и, увидев табличку, сорвала ее и убежала.
Фото: Daily Mail
К слову, Кейт отметила, что незнакомка была красиво одета. Пользователей социальных сетей, естественно, такой случай удивил. Некоторые были в недоумении, как можно было не заметить, что на территории дома живет кто-то еще. Но женщина объяснила, что гараж не пристроен к дому, поэтому она никогда не слышала посторонних звуков.
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