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Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах

26 июня 2023 09:32
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У многих людей отношения с соседями не совсем ладятся. Сегодняшняя история как раз про это. Женщина пожаловалась на своих соседей из-за того, что они готовят барбекю.

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах -1

Фото: Pixabay

В выходные муж с женой решили пожарить барбекю в собственном саду возле дома, пишет The Mirror. Семейный вечер прошел хорошо, но на следующий день женщина встретила соседку, которая выглядела раздраженной. Она сказала примерно такие слова: в следующий раз, когда будете устраивать свое вонючее барбекю, пожалуйста, дайте знать, потому что мое белье не высохло и было испорчено.

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах -4

Фото: Pixabay

Даму несколько удивила такая жалоба, ведь они с семьей просто жарили мясо – ничего необычного. Она никогда не могла подумать, что нужно предупреждать соседей о том, что собираешься готовить на улице.

Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах -7

Фото: Pixabay

В комментариях в социальных сетях героиню истории полностью поддержали. Пользователи Сети выразили свое недоумение и рассказали, что тоже никогда не посвящают соседей в свои планы.

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# Соседи # калейдоскоп # Фотофакт

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