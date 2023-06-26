Семья готовила барбекю у себя во дворе, но соседям не понравился запах

У многих людей отношения с соседями не совсем ладятся. Сегодняшняя история как раз про это. Женщина пожаловалась на своих соседей из-за того, что они готовят барбекю.

Фото: Pixabay

В выходные муж с женой решили пожарить барбекю в собственном саду возле дома, пишет The Mirror. Семейный вечер прошел хорошо, но на следующий день женщина встретила соседку, которая выглядела раздраженной. Она сказала примерно такие слова: в следующий раз, когда будете устраивать свое вонючее барбекю, пожалуйста, дайте знать, потому что мое белье не высохло и было испорчено.

Фото: Pixabay

Даму несколько удивила такая жалоба, ведь они с семьей просто жарили мясо – ничего необычного. Она никогда не могла подумать, что нужно предупреждать соседей о том, что собираешься готовить на улице.