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8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?

08 августа 2023 06:28
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Сегодня, 8 августа, Международный день офтальмолога. Это праздник, созданный самими врачами. 8 августа родился известный российский офтальмолог Святослав Федоров. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 1,5 миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения.

8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?-1

180 миллионов людей в мире являются инвалидами по зрению, 45 миллионов из них полностью слепые. Но, как отмечают специалисты ВОЗ, около 80 % случаев слепоты можно было избежать, если бы было вовремя получено необходимое лечение. В этот день во всем мире проходят научные конференции, на которых врачи обсуждают новейшие методы лечения патологий органов зрения.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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