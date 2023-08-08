8 августа Всемирный день кошек. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 8 августа, Международный день офтальмолога. Это праздник, созданный самими врачами. 8 августа родился известный российский офтальмолог Святослав Федоров. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 1,5 миллиарда человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения.

180 миллионов людей в мире являются инвалидами по зрению, 45 миллионов из них полностью слепые. Но, как отмечают специалисты ВОЗ, около 80 % случаев слепоты можно было избежать, если бы было вовремя получено необходимое лечение. В этот день во всем мире проходят научные конференции, на которых врачи обсуждают новейшие методы лечения патологий органов зрения.