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В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится?

16 февраля 2023 14:36
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В Индонезии находится один из самых необычных жилых проектов в мире – квартал, расположенный на десятиэтажном торговом центре.

В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится? -1

Фото: ekonomi.bisnis.com

За последние годы Джакарта – столица Индонезии – стала одним из самых многолюдных мегаполисов мира. В городе проживают 10 миллионов человек, а в районе втрое больше. Большинство людей предпочитают жить в домах, нежели в квартирах, но земля для строительства быстро заканчивается, пишет Оddity Central.

В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится? -4


Фото: Оddity Central

Поэтому застройщики придумали едва ли не самое необычное решение – построили квартал на вершине десятиэтажного торгового центра в самом сердце Джакарты. В застройке Cosmo Park 78 двухэтажных вилл с собственными теннисными кортами, бассейнами, асфальтированной дорогой и зеленью. Выглядит это как обычный пригород, но на высоте.

В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится? -7


Фото: homsk.com

Cosmo Park существует уже 14 лет, но о застройке было мало известно до тех пор, пока фотография района с воздуха не завирусилась в Сети. Удивительное расположение некоторых даже пугало, но жители пригорода рассказали, что им идея тоже казалась странной. Но только до того, как они там побывали. По их словам, в квартале тихо и спокойно, чего почти невозможно найти в шумной Джакарте.

В мире построили жилой квартал на крыше торгового центра. В каком городе он находится? -10


Фото: homsk.com

Местные заезжают домой по специальному пандусу. А попасть в район могут только люди с пропуском. Чтобы избежать несчастных случаев, территория ограждена высоким металлическим забором. К слову, в 2019 году дома в Cosmo Park стоили от 200 до 334 тысяч долларов, но сейчас из-за инфляции цены подскочили.

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