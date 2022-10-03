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Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник

03 октября 2022 17:01
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Девушка собиралась выйти замуж, но не знала, какое разочарование ждет ее в день свадьбы. Жених сбежал, а она расстроилась, но все равно провела праздник. 

Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник -1


Фото: The Sun

Жительница Уэльса по имени Кейли получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Пара готовилась к свадьбе, ничего не предвещало беды. Но в день торжества отец жениха позвонил с новостью, которой боится каждая невеста. Он сообщил, что сын передумал жениться, пишет британский таблоид The Sun. Любую девушку такая новость расстроила бы, но Кейли поступила по-другому.

Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник -4


Фото: The Sun

Невеста решила, что праздник все равно должен состояться, так как в подготовку вложено много сил и денег. Кейли не хотела вспоминать этот день как грустный. Поэтому она быстро вытерла слезы и вместе с подругами рассказала гостям, что торжество будет проходить несколько по иному сценарию. Главная героиня сделала прическу, макияж, надела белое платье и отправилась на собственную свадьбу без жениха.

Позже она сказала, что эта дата превратилась в день, которым она всегда будет гордиться. Вместо того, чтобы станцевать первый танец с женихом, Кейли танцевала с отцом, а позже – с братьями. Она даже разбила свадебный торт, который напоминал ей о бывшем.

Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник -7


Фото: The Sun

Сбежавший жених после того дня так и не вышел на связь с экс-возлюбленной. Что послужило поводом для такого поступка, до сих пор неясно.

Ранее мы рассказывали не одну историю о молодоженах. Например, в этой жених не смог присутствовать на свадьбе и решил отправить вместо себя брата. Как отреагировала невеста и что из этого вышло – читайте здесь

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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