Жених бросил невесту в день свадьбы, но она всё равно надела платье и устроила праздник

Девушка собиралась выйти замуж, но не знала, какое разочарование ждет ее в день свадьбы. Жених сбежал, а она расстроилась, но все равно провела праздник.

Жительница Уэльса по имени Кейли получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Пара готовилась к свадьбе, ничего не предвещало беды. Но в день торжества отец жениха позвонил с новостью, которой боится каждая невеста. Он сообщил, что сын передумал жениться, пишет британский таблоид The Sun. Любую девушку такая новость расстроила бы, но Кейли поступила по-другому.

Невеста решила, что праздник все равно должен состояться, так как в подготовку вложено много сил и денег. Кейли не хотела вспоминать этот день как грустный. Поэтому она быстро вытерла слезы и вместе с подругами рассказала гостям, что торжество будет проходить несколько по иному сценарию. Главная героиня сделала прическу, макияж, надела белое платье и отправилась на собственную свадьбу без жениха.

Позже она сказала, что эта дата превратилась в день, которым она всегда будет гордиться. Вместо того, чтобы станцевать первый танец с женихом, Кейли танцевала с отцом, а позже – с братьями. Она даже разбила свадебный торт, который напоминал ей о бывшем.