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Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты

24 января 2023 12:31
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Стало известен город, который туристы посещали чаще всего в 2022 году. А вы можете догадаться, в какой стране мира он находится? Подсказка: это не пляжные турецкие курорты и не азиатское направление.

Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты -1


Фото: Pixabay

Исследовательская компания из Британии Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных городов среди туристов. В начале списка – европейские города, не считая одного. Первую строчку занял Париж. К слову, город лидирует уже второй год подряд. Второй в рейтинге – Дубай. Далее идут Амстердам и Мадрид.

Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты -4


Фото: euromonitor.com

Пятое место досталось Риму. Шестое – Лондону, седьмое – Мюнхену. Берлин стал восьмым. Барселона – девятый по популярности. В десятку лучших входит Нью-Йорк.

Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты -7


Фото: Pixabay

В топ-100 вошли 26 азиатских городов. Азия – второй после Европы популярный у туристов регион. Сингапур занимает 15 место в рейтинге, Токио – 20-е. Америка является третьим регионом по количеству туристов. В списке пять городов США. Что касается Ближнего Востока и Африки, в топ вошли меньше всего городов – 14.

Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты -10


Фото: Pixabay

Белорусы, по данным аналитики Aviasales.by, чаще всего посещали Москву и Санкт-Петербург. На третьей позиции Стамбул, на четвертой – Тбилиси. В топ-10 входят Ташкент, Баку, Анталья, Ереван, Калининград и Сочи.

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