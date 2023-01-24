Назван самый популярный город у туристов в 2022 году. И это не турецкие и египетские курорты

Стало известен город, который туристы посещали чаще всего в 2022 году. А вы можете догадаться, в какой стране мира он находится? Подсказка: это не пляжные турецкие курорты и не азиатское направление.



Фото: Pixabay

Исследовательская компания из Британии Euromonitor International опубликовала рейтинг самых популярных городов среди туристов. В начале списка – европейские города, не считая одного. Первую строчку занял Париж. К слову, город лидирует уже второй год подряд. Второй в рейтинге – Дубай. Далее идут Амстердам и Мадрид.



Фото: euromonitor.com

Пятое место досталось Риму. Шестое – Лондону, седьмое – Мюнхену. Берлин стал восьмым. Барселона – девятый по популярности. В десятку лучших входит Нью-Йорк.



Фото: Pixabay

В топ-100 вошли 26 азиатских городов. Азия – второй после Европы популярный у туристов регион. Сингапур занимает 15 место в рейтинге, Токио – 20-е. Америка является третьим регионом по количеству туристов. В списке пять городов США. Что касается Ближнего Востока и Африки, в топ вошли меньше всего городов – 14.