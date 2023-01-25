25 января – Татьянин день, День студента. Чем ещё известна эта дата в истории?

Татьянин день, День студента

25 января Татьянин день, День студента. После Международного дня студентов 17 ноября студенчеством многих стран не менее почитаем и январский Татьянин день. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии в Москве университета. Так святая стала покровительницей студентов. Сначала Татьянин день праздновался как день рождения университета, но постепенно он стал пользоваться успехом у всех студентов, и примерно во второй половине XIX века сложилась традиция разгула в этот день всей студенческой братии. В том числе и в Беларуси. В историческом контексте 25 января в первую очередь – День святой мученицы Татьяны, когда всех Татьян поздравляют с Днем ангела. Времена изменились, но не изменилась суть праздника – он остается одним из любимых дней студентов. Они все так же отмечают свой праздник с размахом.

99 лет назад, 25 января 1924 года, в Шамони (Франция) открылись первые зимние Олимпийские игры. Официально они назывались «Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящим Играм VIII Олимпиады в Париже». На первые олимпийские состязания съехались 258 спортсменов (в том числе 13 женщин) из 16 стран. Германию, как зачинщицу Первой мировой войны, к участию не допустили, тогда как ее бывшие союзницы, Австрия и Венгрия, приглашения получили. Программа мероприятия в Шамони включала лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание, а также хоккей. Кроме того, прошли показательные состязания – лыжные гонки военных патрулей и матчи по керлингу.

25 января отмечается один из необычных праздников – День счастливых снеговиков. Главный зимний герой, помимо Деда Мороза, – это Снеговик. Какая же зима без любимца детворы? Снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, как и к Морозу, относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении длительности лютых холодов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это наше, славянское, достояние. Наши предки верили, что зимними природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают духи женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб. Найдите время порадоваться зиме и обязательно слепите своего снеговика!

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!