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«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области

15 октября 2018 12:39
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Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько тысяч раз.  

Новый ролик – это вторая официальная видеовизитка, которая приглашает туристов в Республику Беларусь. Первая видеовизитка была анимационной. Вероятно, её созданием занималась та же студия, поскольку этот ролик есть в портфолио «Облака». А делались ролики для управления спорта и туризма Брестского облисполкома.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

В первом рекламном видео иностранцев зазывали мультиком про зубров, Брестскую крепость и Марадону. Впрочем, аргентинца в юго-западном городе Беларуси сейчас повстречать сложно.  

Второй ролик уже не анимационный, а кинематографический. Как и предыдущий, он сделан на нескольких языках, в данном случае можно выбрать русский, английский и польский языки. Ещё один интересный факт: закадровый текст читает российский актёр Владимир Еремин. Помимо своих ролей в фильмах, артист известен озвучкой персонажей Аль Пачино и Роберта Де Ниро﻿.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Видео подготовлено качественно: гармонирует цветовая гамма быстро сменяющих друг друга кадров, Брест показан с разных сторон и в разное время суток.  

В видеовизитке поучаствовали знаменитый фонарщик Виктор Кирисюк, футболист «Динамо-Брест» Роман Василюк и лидер белорусской панк-рок группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский. Кстати, Юрий поделился роликом на своей странице «ВКонтакте» и прокомментировал его словами «И мне нравится Брест».  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Пользователи соцсетей тоже положительно восприняли второй рекламный ролик Бреста.  

«Нереально круто! Молодцы»,  

«Отлично!»,  

«Снято отлично. Ровно в минуту».  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

Что касается авторов видео, то о них известно не так много. Своя группа «ВК» у них появилась ещё в 2014 году, а YouTube-канал только 10 июля 2018 года. По словам студии, их сценаристы принимали участие в создании телепроектов для украинских, российских и белорусских телеканалов.  

«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако  

После съёмок второй видеовизитки Бреста коллектив опубликовал множество закадровых фотографий, которые можно увидеть ниже.  

Стоит отметить, что Беларусь активно развивает туристический сектор, отсюда и необходимость делать видеовизитки. Сейчас в РБ приезжают не только жители стран-соседей, но и граждане Японии, Испании, Кореи (здесь подробнее).  

# Туризм # калейдоскоп # Владимир Еремин # Виктор Кирисюк # Роман Василюк # Юрий Стыльский # Видеофакт

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