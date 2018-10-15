«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области

Новый ролик – это вторая официальная видеовизитка, которая приглашает туристов в Республику Беларусь. Первая видеовизитка была анимационной. Вероятно, её созданием занималась та же студия, поскольку этот ролик есть в портфолио «Облака». А делались ролики для управления спорта и туризма Брестского облисполкома.

Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько тысяч раз.

В первом рекламном видео иностранцев зазывали мультиком про зубров, Брестскую крепость и Марадону. Впрочем, аргентинца в юго-западном городе Беларуси сейчас повстречать сложно.

Второй ролик уже не анимационный, а кинематографический. Как и предыдущий, он сделан на нескольких языках, в данном случае можно выбрать русский, английский и польский языки. Ещё один интересный факт: закадровый текст читает российский актёр Владимир Еремин. Помимо своих ролей в фильмах, артист известен озвучкой персонажей Аль Пачино и Роберта Де Ниро﻿.