«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области
Новости Беларуси. Сайт брестского безвиза пополнился новым увлекательным роликом, который сняла студия «Облако». За пару дней минутное видео посмотрели несколько тысяч раз.
Новый ролик – это вторая официальная видеовизитка, которая приглашает туристов в Республику Беларусь. Первая видеовизитка была анимационной. Вероятно, её созданием занималась та же студия, поскольку этот ролик есть в портфолио «Облака». А делались ролики для управления спорта и туризма Брестского облисполкома.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако
В первом рекламном видео иностранцев зазывали мультиком про зубров, Брестскую крепость и Марадону. Впрочем, аргентинца в юго-западном городе Беларуси сейчас повстречать сложно.
Второй ролик уже не анимационный, а кинематографический. Как и предыдущий, он сделан на нескольких языках, в данном случае можно выбрать русский, английский и польский языки. Ещё один интересный факт: закадровый текст читает российский актёр Владимир Еремин. Помимо своих ролей в фильмах, артист известен озвучкой персонажей Аль Пачино и Роберта Де Ниро.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако
Видео подготовлено качественно: гармонирует цветовая гамма быстро сменяющих друг друга кадров, Брест показан с разных сторон и в разное время суток.
В видеовизитке поучаствовали знаменитый фонарщик Виктор Кирисюк, футболист «Динамо-Брест» Роман Василюк и лидер белорусской панк-рок группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский. Кстати, Юрий поделился роликом на своей странице «ВКонтакте» и прокомментировал его словами «И мне нравится Брест».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако
Пользователи соцсетей тоже положительно восприняли второй рекламный ролик Бреста.
«Нереально круто! Молодцы»,
«Отлично!»,
«Снято отлично. Ровно в минуту».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако
Что касается авторов видео, то о них известно не так много. Своя группа «ВК» у них появилась ещё в 2014 году, а YouTube-канал только 10 июля 2018 года. По словам студии, их сценаристы принимали участие в создании телепроектов для украинских, российских и белорусских телеканалов.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Студия Облако
После съёмок второй видеовизитки Бреста коллектив опубликовал множество закадровых фотографий, которые можно увидеть ниже.
Стоит отметить, что Беларусь активно развивает туристический сектор, отсюда и необходимость делать видеовизитки. Сейчас в РБ приезжают не только жители стран-соседей, но и граждане Японии, Испании, Кореи (здесь подробнее).