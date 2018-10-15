Валерия или Пугачёва? Фанаты заметили схожесть между певицами на новом фото

На фотографии видно, что певица сочетает красные и чёрные цвета. Она смотрит поверх тёмных очков с красной оправой. На женщине красный плащ и красный шарф, чёрные брюки, головной убор и в руках у неё чёрная сумочка.

Новости России. 14 октября российская певица Валерия поделилась очередным снимком на своей странице в Instagram. Фотография приобрела популярность (41 тысяча просмотров), а фанаты отметили стиль артистки.

Фанаты Валерии восхитились её образом, поделились своими историями и сравнили исполнительницу с Аллой Борисовной.

«Вот знаете, почему-то у меня тоже наоборот, всё время не муж меня ждёт, а я его жду, и из-за него мы всё время опаздываем»,

«Валерия, почему не в легендарной красной кепке?! (Шучу) Просто обожаю эту историю, как Йося запал на вас, увидев в ярком образе и стильной красной кепке! Хотя, по-моему, хоть в кепке, хоть без кепки... Иосиф был обречён! Вы невероятно красивы и талантливы. При любых раскладах смотреть на вас – одно удовольствие! Целую! Желаю продолжать цвести!»,

«Алла носит похожие головные уборы, и волосы тоже светлые»,

«Стильно, модно и красиво, Валерия, Вы как всегда великолепны»,

«На Пугачёву похожа»,

«Я тоже подумала, что Пугачёва».

Стоит признать, что у этого фото есть небольшое сходство со снимком Аллы Борисовны, которым она поделилась в Instagram практически ровно год назад – 16 октября 2017 года.