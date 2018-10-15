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Валерия или Пугачёва? Фанаты заметили схожесть между певицами на новом фото

15 октября 2018 10:17
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Новости России. 14 октября российская певица Валерия поделилась очередным снимком на своей странице в Instagram. Фотография приобрела популярность (41 тысяча просмотров), а фанаты отметили стиль артистки.  

«Жду мужа, опаздываем на встречу», – подписала публикацию Валерия.  

На фотографии видно, что певица сочетает красные и чёрные цвета. Она смотрит поверх тёмных очков с красной оправой. На женщине красный плащ и красный шарф, чёрные брюки, головной убор и в руках у неё чёрная сумочка.  

Валерия или Пугачёва? Фанаты заметили схожесть между певицами на новом фото-1

Фото: instagram.com/valeriya  

Фанаты Валерии восхитились её образом, поделились своими историями и сравнили исполнительницу с Аллой Борисовной.  

«Вот знаете, почему-то у меня тоже наоборот, всё время не муж меня ждёт, а я его жду, и из-за него мы всё время опаздываем»,  

«Валерия, почему не в легендарной красной кепке?! (Шучу) Просто обожаю эту историю, как Йося запал на вас, увидев в ярком образе и стильной красной кепке! Хотя, по-моему, хоть в кепке, хоть без кепки... Иосиф был обречён! Вы невероятно красивы и талантливы. При любых раскладах смотреть на вас – одно удовольствие! Целую! Желаю продолжать цвести!»,  

«Алла носит похожие головные уборы, и волосы тоже светлые»,  

«Стильно, модно и красиво, Валерия, Вы как всегда великолепны»,  

«На Пугачёву похожа»,  

«Я тоже подумала, что Пугачёва».  

Стоит признать, что у этого фото есть небольшое сходство со снимком Аллы Борисовны, которым она поделилась в Instagram практически ровно год назад – 16 октября 2017 года.  

Валерия или Пугачёва? Фанаты заметили схожесть между певицами на новом фото-4

Фото: instagram.com/alla_orfey  

Ещё один заинтриговавший подписчиков снимок разместила в соцсетях Кристина Орбакайте.  

Осенью 2018 года артистка сменила имидж – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Валерия # Алла Пугачёва # Фотофакт

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