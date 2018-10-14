«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»

Местом проведения мероприятия стала станция метро «Петровщина», которая выделяется среди других своим оформлением в стиле звёздного неба. Всего на необычное шоу было 400 билетов, их раскупили за один вечер.

На концерте выступили Международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Большого театра Беларуси Оксана Волкова, а также группа «Без Билета» и «Дядя Ваня».

Мероприятие длилось с двух до четырёх ночи. На станции была установлена сцена, качественная звуковая аппаратура и всё необходимое для лазерного шоу.

И, конечно, после первого в своём роде подобного мероприятия в Беларуси пользователи соцсетей начали делиться впечатлениями от увиденного и услышанного.

«Ночь классики в метро! Необычно – самое точное определение. А в остальном типично по-белорусски – сдержанная публика, чиновники на первых рядах, огромное количество репортёров, работники МЧС и скорой помощи. Но тем ценнее сам формат концерта, колоритно и креативно»,