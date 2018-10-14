«Получилось очень круто». В Минске прошёл ночной концерт на станции метро «Петровщина»
Новости Беларуси. Ночью 14 октября в рамках фестиваля Башмета в Минском метрополитене прошёл концерт.
Местом проведения мероприятия стала станция метро «Петровщина», которая выделяется среди других своим оформлением в стиле звёздного неба. Всего на необычное шоу было 400 билетов, их раскупили за один вечер.
Фото: instagram.com/arsenvaskanian
На концерте выступили Международный камерный оркестр Ростислава Кримера, оперная дива Большого театра Беларуси Оксана Волкова, а также группа «Без Билета» и «Дядя Ваня».
Мероприятие длилось с двух до четырёх ночи. На станции была установлена сцена, качественная звуковая аппаратура и всё необходимое для лазерного шоу.
И, конечно, после первого в своём роде подобного мероприятия в Беларуси пользователи соцсетей начали делиться впечатлениями от увиденного и услышанного.
«Ночь классики в метро! Необычно – самое точное определение. А в остальном типично по-белорусски – сдержанная публика, чиновники на первых рядах, огромное количество репортёров, работники МЧС и скорой помощи. Но тем ценнее сам формат концерта, колоритно и креативно»,
Фото: instagram.com/olga_n_tarasenko
«Ночь классики в метро, концерт на перроне!»,
«Классическая часть концерта прошла гораздо лучше современной»,
«А у нас тут концерт показывают»,
«Ночь классики. Впервые на станции метро. Получилось очень круто, правда хотелось бы, чтобы те поезда, которые стояли, потом развезли всех по домам»,
«Минск, метро, 3 ночи, концерт, вау».
Фото: instagram.com/igorthe
К слову, из-за преображения станции в концертную площадку на «Петровщине» с 23:00 перестали останавливаться поезда. А во время концерта по обе стороны платформы стояли составы. Возможно, одна из причин была в том, чтобы предотвратить вероятность падения споткнувшегося человека на рельсы.
О том, что на «Петровщине» будет проходить концерт, Ростислав Кример рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ ещё в конце сентября. «Это, в целом, интереснейшая концепция» (подробнее здесь).