Адвокат Марадоны объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом

Новости Аргентины. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом «Дорадос».

Как сообщает Diario Popular со ссылкой на Морла, Марадона не хотел упускать возможность. Теперь аргентинец станет тренером, для него это новый вызов, который он желает принять.

Также для легендарного футболиста в Беларуси слишком суровый климат. Ещё один важный фактор – Мексика относительно близко к Аргентине, благодаря чему Марадона сможет часто приезжать на родину.

Что касается брестского «Динамо», аргентинец не планирует разрывать связь с клубом. Адвокат утверждает, что Марадона был поражён оказанным ему в Беларуси приёмом. Аргентинец не забыл об этом и планирует продолжать сотрудничать с «Динамо-Брест». К слову, руководство клуба приедет в Мексику, чтобы обсудить с Марадоной дальнейшие действия.

На неделе стало известно, что Марадона будет техдиректором мексиканского клуба второго дивизиона Dorados de Sinaloa.