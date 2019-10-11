Не забыть надеть колготки и ещё восемь хитростей, которые можно подсмотреть у королевской семьи

Быть королевской особой означает выглядеть на все сто. Женственность, элегантность и утонченность – три составляющие успешного выхода в свет. Хотите быть на высоте? Мы подготовили 9 секретов королевских особ, чтобы вы могли чувствовать себя как королева! Натуральный макияж В королевской семье большое внимание уделяется не только выбору одежды и обуви, но и макияжу. Он должен быть легким и натуральным, без использования множества косметических средств. К примеру, королева Елизавета II использует в своем повседневном макияже только пудру и помаду. Кейт Миддлтон и Меган Маркл тоже не появляются на публике с броским макияжем.

Фото: instagram.com/duchessofsussex_daily

Популярные сейчас контуринг и хайлайтеры абсолютно недопустимы в макияже королевской особы, потому что эти средства могут спровоцировать на фото лишний блеск и тени. Кстати, по королевскому этикету, поправить макияж можно только в дамской комнате. Меган Маркл. Как менялась супруга принца Гарри и самая «скандальная» персона королевской семьи Нюдовый маникюр Дамы из королевской семьи могут делать исключительно светлый маникюр. Он не будет привлекать к рукам излишнее внимание.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Если вы фанатка нюда на ногтях, то вы недалеки от королевской семьи. Меган Маркл использует бежевые и светло-розовые оттенки в своих маникюрах, а королева и вовсе уже как 28 лет пользуется полупрозрачным нюдом определенного бренда. 8 девушек и одна Меган Маркл. Вспоминаем всех возлюбленных принца Гарри Чулки под цвет кожи В королевской семье установлено, что на официальном мероприятии нельзя появиться без чулок. При этом они обязательно должны быть под цвет кожи ног и абсолютно незаметными. Не надеть чулки считается неприемлемым. Поэтому дамы королевского двора привыкли к такому правилу.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Кстати, только Меган Маркл не считает нужным быть всегда в чулках и зачастую позволяет себе прийти на мероприятия с голыми ногами. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны Сидеть по-королевски

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королевским особам женского пола важно правильно сидеть. Ни в коем случае не допускается закидывать ногу на ногу. Королевская особа должна сидеть с прямой спиной, колени должны быть сжаты вместе. Можно скрестить лодыжки или наклонить колени в одну сторону. Утяжелители для юбок

Фото: instagram.com/sussexroyal

Чтобы подол платья или юбки не поднялся на ветру, были придуманы утяжелители, которые пришиваются с внутренней стороны. Этот лайфхак предостерегает от неловких ситуаций, когда на официальных приемах ветер развевает юбку. Цветовая гамма для семьи Кейт Миддлтон с мужем и детьми зачастую пользуются правилом одеваться в одной цветовой гамме. Малышей одевают в наряды, которые подходят по цветовой гамме к наряду мамы или папы. Family look радует окружающих и выглядит очаровательно. Кейт Миддлтон. Как менялась жена наследника британского престола

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Руки не в карманах По королевскому протоколу руки нельзя класть в карманы. Это правило нарушает Меган Маркл, в то время как Кейт Миддлтон незанятые руки кладет на сумочку. При этом многие считают такую позу показателем уязвимости. Поэтому лучше всего следовать примеру королевы и держать руки свободными и расслабленными.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Как менялась королева-рекордсменка Елизавета II Аккуратные прически Аккуратные прически всегда говорили и будут говорить об ухоженности. Именно поэтому в королевской семье так важно следить за волосами. Примером можно считать неподвижные укладки принцессы Дианы.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Маленькие сумочки Миниатюрные сумочки – пожалуй, единственное, что можно увидеть в руках у женщин из королевской семьи. Они никогда не выходят в свет с массивными сумками. Принято носить маленький клатч исключительно в руках: так можно избежать нежелательных прикосновений и рукопожатий. Кстати, Меган Маркл наоборот зачастую тянет руку для знакомства или приветствия.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal