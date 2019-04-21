Прямой эфир

Елизавете II – 93 года. Как менялась королева-рекордсменка

21 апреля 2019 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Королева Елизавета Вторая 21 апреля отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 93 года. В нынешнем году день рождения совпал с Пасхой и королева посетила праздничную службу.

По традиции день рождения королевы отмечается с размахом не в фактический день ее появления на свет, а позже. У Елизавета II есть назначенный день рождения – он празднуется в одну из суббот июня. В этот день проводится торжественный парад и салют. А в апреле королева отмечает праздник с семьей.

От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II (читать далее). 

Елизавете II – 93 года. Как менялась королева-рекордсменка -1

Скриншот из видео со страницы twitter.com/royalfamily

Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда ей было 25 лет. Королева уже установила рекорд среди британских монархов по продолжительности правления.

Королева ведет активный образ жизни, посещает множество мероприятий и выполняет свои официальные обязанности. Правда, часть полномочий со временем начинает переходить наследникам королевы.

У Елизаветы II – большая семья. Со своим супругом принцем Филиппом королева в браке 72 года. Она мать четверых детей, бабушка восьми внуков и прабабушка шести правнуков. Со дня на день в семье королевы ожидается пополнение – мамой станет супруга принца Гарри – Меган Маркл.

Десять фактов о королевских родах – здесь подробнее.   

Смотрите, как менялась королева Великобритании. Редкие фото были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских и в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи.

# Королевская семья # калейдоскоп # Елизавета II # Меган Маркл # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе
21 апреля 2019 12:00

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе

Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет
20 апреля 2019 17:19

Детсадовец записал прогноз погоды на фоне стихий и взорвал Интернет

Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»
20 апреля 2019 17:05

Из-за концерта Макса Коржа в Казани случилось «землетрясение»