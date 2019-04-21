Елизавете II – 93 года. Как менялась королева-рекордсменка

От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II ( читать далее ).

По традиции день рождения королевы отмечается с размахом не в фактический день ее появления на свет, а позже. У Елизавета II есть назначенный день рождения – он празднуется в одну из суббот июня. В этот день проводится торжественный парад и салют. А в апреле королева отмечает праздник с семьей.

Ей исполняется 93 года. В нынешнем году день рождения совпал с Пасхой и королева посетила праздничную службу.

Скриншот из видео со страницы twitter.com/royalfamily

Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда ей было 25 лет. Королева уже установила рекорд среди британских монархов по продолжительности правления.

Королева ведет активный образ жизни, посещает множество мероприятий и выполняет свои официальные обязанности. Правда, часть полномочий со временем начинает переходить наследникам королевы.

У Елизаветы II – большая семья. Со своим супругом принцем Филиппом королева в браке 72 года. Она мать четверых детей, бабушка восьми внуков и прабабушка шести правнуков. Со дня на день в семье королевы ожидается пополнение – мамой станет супруга принца Гарри – Меган Маркл.

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Смотрите, как менялась королева Великобритании. Редкие фото были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских и в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи.