19 мая Всемирный день семейного врача. Чем ещё известна эта дата?

19 мая Всемирный день семейного врача. Сегодня профессия семейного врача – обычная для западных государств, является относительно новой для нашей страны, где его называют врачом общей практики. Семейный врач – это прежде всего врач высокой квалификации, обладающий знаниями и навыками не только в области терапии, но и смежных узких специальностей. Он ведет постоянное наблюдение за всеми членами семьи. Первым узнает о медицинских проблемах своих подопечных и умеет их решить. Семейная медицина дает возможность в несколько раз сократить время пациента на обследование и диагностику. За счет непрерывного врачебного наблюдения заболевания фиксируются на ранней стадии, а значит и эффективно лечатся. 19 мая отмечается день рождения кубика Рубика

19 мая его впервые продемонстрировали публике. Удивительная и захватывающая с первых минут знакомства интеллектуальная игрушка венгра Эрне Рубика буквально взорвала мозг любителям головоломок. Патент на «Волшебный Куб», который способствует развитию логики и мышления, был получен в 1975 году. С того времени продано более 450 миллионов экземпляров самой известной в мире головоломки. Мировые рекорды по решению кубика Рубика изобилуют множеством неимоверных вариаций. Но самый удивительный мировой рекорд установил некто Дэн Найтс. Он решал куб, прыгая с самолета, и у него было всего около 45 секунд, чтобы справиться с задачей. Необходимо было собрать кубик, прежде чем парашют Дэна раскрылся. И Найтс сделал это менее чем за 35 секунд. 19 мая Всемирный день исчезающих видов

Сегодня проводится Всемирный день исчезающих видов. Отмечают эту экологическую дату в третью пятницу мая. Некоторые биологические виды находятся под угрозой вымирания. Это серьезнейшая экологическая проблема. В биосфере нашей планеты все виды так или иначе взаимосвязаны между собой, и исчезновение даже одного, пусть и кажущегося кому-либо незначительным, окажет негативное влияние и на другие виды. Дикая природа с большой скоростью исчезает. А ведь биологическое разнообразие – это основа состояния здоровья лесов, рек и океанов. 19 мая День парусов на горизонте