Учёные из США нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет

Новости США. Американские учёные нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет.

Как сообщает портал Medical Xpress, исследование проводилось группой учёных под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере. Для клинических испытаний антиоксиданта MitoQ были выбраны 20 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 79 лет.

Ежедневно в течение шести недель первая половина добровольцев употребляла 20 миллиграммов пищевой добавки, вторая половина – плацебо.

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Потом был двухнедельный перерыв. А затем группы поменяли местами и ещё раз провели эксперимент.

В ходе исследования учёные заметили, что после шестинедельного приёма антиоксиданта состояние артерий участников эксперимента улучшилось на 42%. Иначе говоря, сосуды функционировали так, словно помолодели на 15-20 лет.

Отмечается, что если такие изменения устойчивы, то это сократит вероятность развития заболеваний сердца на 13%.

Авторы исследования сообщают, что это было первое клиническое испытание, в котором оценивалось влияние митохондриальных антиоксидантов на состояние кровеносных сосудов человека.

Несколько лет назад мы рассказывали о том, как укрепить кровеносные сосуды.