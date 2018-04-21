Учёные из США нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет

Новости США. Американские учёные нашли способ омолодить кровеносные сосуды на 15-20 лет.
Как сообщает портал Medical Xpress, исследование проводилось группой учёных под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере. Для клинических испытаний антиоксиданта MitoQ были выбраны 20 мужчин и женщин в возрасте от 60 до 79 лет.
Ежедневно в течение шести недель первая половина добровольцев употребляла 20 миллиграммов пищевой добавки, вторая половина – плацебо.
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Потом был двухнедельный перерыв. А затем группы поменяли местами и ещё раз провели эксперимент.
В ходе исследования учёные заметили, что после шестинедельного приёма антиоксиданта состояние артерий участников эксперимента улучшилось на 42%. Иначе говоря, сосуды функционировали так, словно помолодели на 15-20 лет.
Отмечается, что если такие изменения устойчивы, то это сократит вероятность развития заболеваний сердца на 13%.
Авторы исследования сообщают, что это было первое клиническое испытание, в котором оценивалось влияние митохондриальных антиоксидантов на состояние кровеносных сосудов человека.
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