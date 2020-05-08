Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров

Доминиканская модель Дениз Мерседес старается научить людей любить себя и своё тело. Чтобы привлечь к своим идеям больше внимания, девушка попросила подругу поучаствовать с ней в одном проекте.

Мерседес предложила Марии Кастелланос надевать одинаковую одежду и вместе выполнять танцевальные движения или просто позировать. Так Дениз хочет показать, что красивая одежда одинаково хорошо смотрится на любом человеке, независимо от массы его тела.