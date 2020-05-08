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Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров

08 мая 2020 08:56
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Доминиканская модель Дениз Мерседес старается научить людей любить себя и своё тело. Чтобы привлечь к своим идеям больше внимания, девушка попросила подругу поучаствовать с ней в одном проекте.

Мерседес предложила Марии Кастелланос надевать одинаковую одежду и вместе выполнять танцевальные движения или просто позировать. Так Дениз хочет показать, что красивая одежда одинаково хорошо смотрится на любом человеке, независимо от массы его тела.

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-1

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-3

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-5

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-7

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-9

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-11

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-13

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-15

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров-17

Фото: instagram.com/denisemmercedes

Кстати, ранее мы рассказывали о девочке, которую в школе дразнили за полноту.

Теперь она выросла, и её бывшие одноклассники кусают локти от зависти – здесь подробнее.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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