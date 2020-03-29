53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»

1 апреля не только всемирный праздник День смеха, но ещё и день премьеры советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С тех пор прошло 53 года, однако кинокартина всё ещё пользуется огромной популярностью как среди старших поколений, так и среди младших. «Минутчку! М-мин-нут-точку! Будьте добры, п-помедленнее! Я з-записую», – эта цитата Шурика успешно используется среди людей всех возрастов. В честь очередной годовщины фильма мы решили вспомнить интересные факты, связанные со съёмками культового фильма.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Фамилия Саахова Сначала персонажа Владимира Этуша должны были звать «Охохов», но в Минкульте был человек с такой же фамилией. Тогда её заменили на «Саахов», но в «Мосфильме» работал Сааков. Когда вновь возникла заминка, глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева не выдержала и сказала: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте – 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!» После этого фамилия была утверждена.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Трюки Натальи Варлей До съёмок в «Кавказской пленнице» Варлей регулярно выступала в цирке, поэтому она не испытывала смущения, находясь перед другими в купальнике, без проблем водила машины, спускалась на тросе со скалы, прыгала из окна на тонкой верёвке со съёмочного крана. Одним из самых сложных трюков можно считать прыжок в реку. И поскольку снято это было не за один дубль, актриса замёрзла. Кадры, где персонаж Варлей дрожит вместе с Шуриков, были практически реальными.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Ослица Люся К Наталье Варлей животное сразу прониклось симпатией. Александру Демьяненко пришлось кормить млекопитающее сахаром. Кстати, много лет спустя Люся сыграла в фильме «9 рота». Эксперименты Режиссёр Леонид Гайдай поощрял импровизацию и с удовольствием включал в фильм удачные идеи актёров. Например, изначально сцены, где персонаж Никулина чешет пятку, не было. Также спонтанно появилась фраза Вицина «Чей туфля?» Сцену с уколом Бывалому придумал Никулин, он же принёс огромный шприц, и он же дёргал его, когда игла вонзалась в подушку.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»