Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему
Мечта 5-летнего мальчика всё-таки исполнилась. Владелец Lamborghini узнал о желании ребёнка проехаться на машине этой марки и прокатил его городу.
4 мая в американском штате Юта мальчик одолжил родительский автомобиль, чтобы съездить и купить себе машину своей мечты. Однако неуверенного водителя заметил полицейский. Он остановил ребёнка и попросил больше так не делать. Но на этом история не заканчивается.
Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию
Фото: Scott G Winterton / KSL
Как сообщает KSL.com, этого мальчика зовут Адриан Замариппа, в июне ему исполнится шесть лет. Адриан уже давно мечтал о собственной Lamborghini и посмотрел много роликов об автомобилях этой марки.
Фото: Scott G Winterton / KSL
В тот день родители мальчика ушли на работу, а его старшая сестра прилегла вздремнуть. Замариппа воспользовался этим, схватил ключи от машины и выскользнул из дома. Позже родители были настолько удивлены, что их сын умеет водить, что не могли определиться с дальнейшими действиями.
Фото: Scott G Winterton / KSL
Зато Джереми Невес точно знал, что делать. Он случайно услышал об этой истории и был так впечатлён решительностью мальчика, что захотел помочь ребёнку хотя бы немного приблизиться к мечте.
Фото: Scott G Winterton / KSL
«Хочу награждать и поощрять привычки, ведущие к успеху! Я хочу помочь ребенку продолжить идти к своим мечтам, несмотря на то, что его первая попытка провалилась!» – написал Джереми на своей странице в Facebook.
Фото: Scott G Winterton / KSL
Невес обратился к родителям Адриана с предложением покатать мальчика. Родители согласились, только в этот раз ребёнку пришлось ехать на пассажирском сиденье и на коленях у мамы или сестры.
Фото: Scott G Winterton / KSL
После поездки Адриан поблагодарил Джереми и обнял его.
Фото: Scott G Winterton / KSL
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