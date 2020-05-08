Прямой эфир

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему

08 мая 2020 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мечта 5-летнего мальчика всё-таки исполнилась. Владелец Lamborghini узнал о желании ребёнка проехаться на машине этой марки и прокатил его городу. 

4 мая в американском штате Юта мальчик одолжил родительский автомобиль, чтобы съездить и купить себе машину своей мечты. Однако неуверенного водителя заметил полицейский. Он остановил ребёнка и попросил больше так не делать. Но на этом история не заканчивается. 

Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-1

Фото: Scott G Winterton / KSL 

Как сообщает KSL.com, этого мальчика зовут Адриан Замариппа, в июне ему исполнится шесть лет. Адриан уже давно мечтал о собственной Lamborghini и посмотрел много роликов об автомобилях этой марки. 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-4

Фото: Scott G Winterton / KSL 

В тот день родители мальчика ушли на работу, а его старшая сестра прилегла вздремнуть. Замариппа воспользовался этим, схватил ключи от машины и выскользнул из дома. Позже родители были настолько удивлены, что их сын умеет водить, что не могли определиться с дальнейшими действиями. 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-7

Фото: Scott G Winterton / KSL 

Зато Джереми Невес точно знал, что делать. Он случайно услышал об этой истории и был так впечатлён решительностью мальчика, что захотел помочь ребёнку хотя бы немного приблизиться к мечте. 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-10

Фото: Scott G Winterton / KSL 

«Хочу награждать и поощрять привычки, ведущие к успеху! Я хочу помочь ребенку продолжить идти к своим мечтам, несмотря на то, что его первая попытка провалилась!» – написал Джереми на своей странице в Facebook. 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-13

Фото: Scott G Winterton / KSL 

Невес обратился к родителям Адриана с предложением покатать мальчика. Родители согласились, только в этот раз ребёнку пришлось ехать на пассажирском сиденье и на коленях у мамы или сестры.

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-16

Фото: Scott G Winterton / KSL 

После поездки Адриан поблагодарил Джереми и обнял его. 

Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему-19

Фото: Scott G Winterton / KSL 

Кстати, ранее мы рассказывали о школьнике, который явно готовится стать директором крупной компании. Оценить его серьёзность можно здесь

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров
08 мая 2020 08:56

Подруги показали, как выглядит одинаковая одежда на девушках с разными размерами. Девять примеров

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом
08 мая 2020 07:29

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт впервые стал отцом

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
07 мая 2020 14:19

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды