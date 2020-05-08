Мужчина узнал, насколько сильно мальчик хочет исполнить свою мечту и помог ему

Мечта 5-летнего мальчика всё-таки исполнилась. Владелец Lamborghini узнал о желании ребёнка проехаться на машине этой марки и прокатил его городу. 4 мая в американском штате Юта мальчик одолжил родительский автомобиль, чтобы съездить и купить себе машину своей мечты. Однако неуверенного водителя заметил полицейский. Он остановил ребёнка и попросил больше так не делать. Но на этом история не заканчивается. Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию

Фото: Scott G Winterton / KSL

Как сообщает KSL.com, этого мальчика зовут Адриан Замариппа, в июне ему исполнится шесть лет. Адриан уже давно мечтал о собственной Lamborghini и посмотрел много роликов об автомобилях этой марки.

Фото: Scott G Winterton / KSL

В тот день родители мальчика ушли на работу, а его старшая сестра прилегла вздремнуть. Замариппа воспользовался этим, схватил ключи от машины и выскользнул из дома. Позже родители были настолько удивлены, что их сын умеет водить, что не могли определиться с дальнейшими действиями.

Фото: Scott G Winterton / KSL

Зато Джереми Невес точно знал, что делать. Он случайно услышал об этой истории и был так впечатлён решительностью мальчика, что захотел помочь ребёнку хотя бы немного приблизиться к мечте.

Фото: Scott G Winterton / KSL

«Хочу награждать и поощрять привычки, ведущие к успеху! Я хочу помочь ребенку продолжить идти к своим мечтам, несмотря на то, что его первая попытка провалилась!» – написал Джереми на своей странице в Facebook.

Фото: Scott G Winterton / KSL

Невес обратился к родителям Адриана с предложением покатать мальчика. Родители согласились, только в этот раз ребёнку пришлось ехать на пассажирском сиденье и на коленях у мамы или сестры.

Фото: Scott G Winterton / KSL

После поездки Адриан поблагодарил Джереми и обнял его.

Фото: Scott G Winterton / KSL