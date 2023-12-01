Этот роман в книжном клубе читают уже 28 лет, но до сих пор не могут понять его смысл

В 1995 году режиссер Джерри Фиалка организовал книжный клуб, в котором читают до сих пор одну и ту же книгу. С тех пор прошло уже 28 лет.

И дело не в том, что жители США медленно читают. Участники книжного клуба замахнулись на творчество ирландского писателя-модерниста Джеймса Джойса и его роман «Поминки по Финнегану», пишет Oddity Central.



Это произведение известно как экспериментальное и мифологическое. Ни один человек в мире еще не понял его до конца. Роман писался автором 16 лет в технике потока сознания. На страницах книги можно встретить неологизмы, каламбуры и аллюзии из 70 разных языков, а также слова, выдуманные самим Джойсом. Люди до сих пор не могут прийти к единому мнению, где происходит действие в романе и кто его герои.

В течение 28 лет члены книжного клуба собирались, чтобы прочесть одну-две страницы книги и обсудить их. Сейчас чтение завершено, но теперь каждый будет читать ее заново. Так как последняя фраза в романе обрывается на середине предложения, а продолжается в начале книги. Выходит, что произведение циклично и не заканчивается никогда.

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