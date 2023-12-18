Прямой эфир

Опубликован список самых опасных стран для туристов в 2024 году

18 декабря 2023 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организация по оценке рисков International SOS опубликовала топ самых опасных стран мира для путешествий в 2024 году.

Опубликован список самых опасных стран для туристов в 2024 году-1


Фото: Рixabay

Возглавил антирейтинг Южный Судан. Авторы исследования описали ее как страну с чрезвычайной угрозой безопасности. Считается, что там существуют риски насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников и международных представителей, пишет Lenta.ru.

В число стран, которые не стоит посещать туристам, также вошли Сирия, Ливия, Афганистан и Сомали.

Опубликован список самых опасных стран для туристов в 2024 году-4


Фото: Рixabay

В организации определили список самых безопасных стран для путешествий это Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания. Исландия заняла первое место благодаря низкому уровню насильственных преступлений, небольшому количеству религиозных и расовых правонарушений в отношении людей. 

Читайте также:

Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать

Кит приплыл на мелководье к людям и даже позволил себя потрогать

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет

# Путешествия # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Диетолог назвала, кому нельзя есть новогодний салат оливье
15 декабря 2023 12:34

Диетолог назвала, кому нельзя есть новогодний салат оливье

Кит приплыл на мелководье к людям и даже позволил себя потрогать
15 декабря 2023 12:07

Кит приплыл на мелководье к людям и даже позволил себя потрогать

Этот завтрак лучше оставить на ужин – какие продукты нельзя есть по утрам
15 декабря 2023 07:34

Этот завтрак лучше оставить на ужин – какие продукты нельзя есть по утрам