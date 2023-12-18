Опубликован список самых опасных стран для туристов в 2024 году

Организация по оценке рисков International SOS опубликовала топ самых опасных стран мира для путешествий в 2024 году.

Возглавил антирейтинг Южный Судан. Авторы исследования описали ее как страну с чрезвычайной угрозой безопасности. Считается, что там существуют риски насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников и международных представителей, пишет Lenta.ru.

В число стран, которые не стоит посещать туристам, также вошли Сирия, Ливия, Афганистан и Сомали.