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Фотография с платьем снова взорвала интернет. Что не так на этот раз?

10 ноября 2023 12:38
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Девушка отправилась в свадебный салон, чтобы выбрать платье, но стала героиней, как ей показалось, паранормального явления.

Фотография с платьем снова взорвала интернет. Что не так на этот раз? -1


Фото: instagram.com/wheatpraylove

Даму сфотографировали, когда она смотрелась в два зеркала, примеряя свадебное платье. Но после на снимке она заметила, что положение рук в реальности отличается от двух отражений в зеркале, пишет news.com. Будущая невеста призналась, что она испугалась, увидев эту фотографию.

Естественно, логического объяснения такому явлению девушка не нашла, но оно не давало ей покоя. Тогда она обратилась за помощью в социальные сети. Понять, что произошло, смог сотрудник одного из магазинов техники. Он рассказал, что в момент съемки произошел технический сбой. Камера смартфона сработала в режиме live photo и сделала несколько кадров, которые телефон объединил в одно изображение.

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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