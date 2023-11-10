Фотография с платьем снова взорвала интернет. Что не так на этот раз?

Даму сфотографировали, когда она смотрелась в два зеркала, примеряя свадебное платье. Но после на снимке она заметила, что положение рук в реальности отличается от двух отражений в зеркале, пишет news.com. Будущая невеста призналась, что она испугалась, увидев эту фотографию.

Естественно, логического объяснения такому явлению девушка не нашла, но оно не давало ей покоя. Тогда она обратилась за помощью в социальные сети. Понять, что произошло, смог сотрудник одного из магазинов техники. Он рассказал, что в момент съемки произошел технический сбой. Камера смартфона сработала в режиме live photo и сделала несколько кадров, которые телефон объединил в одно изображение.

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