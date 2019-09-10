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Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове

10 сентября 2019 16:25
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Новости России. 11 сентября свой 58 день рождения празднует российский актёр Фёдор Добронравов. В основном он известен ролью Ивана Степановича Будько в сериале «Сваты», хотя Добронравова снимался во многих фильмах и сериалах.

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С чего начинал Фёдор Викторович, с какими трудностями столкнулся и как поживает сейчас – читайте в нашем материале.

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-1

Фото: vk.com/fedor_dobronravov_svati

Добронравов родился в Таганроге, был поздним ребёнком. В детстве он увлекался спортом: баскетболом, боксом, волейболом и прыжками в воду.

Повзрослев, Фёдор Викторович дважды пытался поступить в цирковое училище, поскольку хотел стать клоуном, но оба раза потерпел неудачу.

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-4

Фото: instagram.com/dobronravov.fedor

В 1979-1981 году был призван в армию, служил в ВДВ. На гражданку вернулся в звании сержанта и со свадьбой тянуть не стал.

С будущей супругой Ириной Фёдор Викторович познакомился ещё в детстве. В школьные годы они вместе занимались при Дворце культуры. Когда Добронравов служил в армии, они переписывались. Когда Фёдор Викторович вернулся на гражданку, он пошёл в танцевальный коллектив, где был партнёром Ирины. Некоторое время поухаживав, актёр сделал предложение. Девушка согласилась, и они поженились.

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-7

Фото: instagram.com/viktor_dobronravov

Первое время после армии Добронравов работал слесарем на заводе. В 1988 году он окончил Воронежский государственный институт искусств. Ещё во время учёбы Фёдор Викторович вместе с однокурсниками основал молодёжный студенческий театр «Рубль».

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Молодого актёра заметили и пригласили в Москву. Там он мыл полы в Третьяковской галерее и жил гримёрке театра. К тому времени у Добронравова уже были двое сыновей – Виктор (род. 1983) и Иван (род. 1989). 

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-10

Фото: instagram.com/viktor_dobronravov

С 1990 по 2003 года Фёдор Викторович служил в театре «Сатирикон». Потом ушёл. По словам артиста, он три дня не ел и не спал, но смог отважиться и сказать о своём уходе. Актёр говорил, что хотел достичь большего и решил проверить, способен ли на это. Через пару месяцев после ухода из «Сатирикона» актёра пригласили в театр Сатиры, где Добронравов служит и поныне.

В середине 1990-ых начал появляться на экранах. Однако зачастую играл малозаметные роли. Настоящим прорывом для него стала возможность сыграть персонажа Ивана Будько в сериале «Сваты». Благодаря этой роли Добронравов стал популярен.

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Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-13

Фото: vk.com/fedor_dobronravov_svati

Когда Фёдор Викторович наконец смог реализоваться в качестве актёра, он начал больше времени проводить с семьёй. Артист не раз говорил, что смог достичь желаемого только благодаря терпению и пониманию своей супруги. И благодаря ей же смог сохранить статус хорошего мужа и отца.

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-16

Фото: instagram.com/viktor_dobronravov

Дети пошли по стопам Добронравова – оба стали актёрами. К ним слава и популярность пришли раньше, чем к отцу, однако Виктор и Иван ведут скромный образ жизни. Братья уже женились, у старшего родились две дочки – Варвара и Василиса, у младшего – одна, назвали её Вероникой.

Мыл полы в Третьяковке и работал слесарем. Неизвестные факты об актёре «Сватов» Фёдоре Добронравове-19

Фото: vk.com/fedordobronravov

В марте 2018 года Фёдор Викторович перенёс инсульт и был экстренно прооперирован. Всего через месяц актёр вновь вернулся на сцену театра. Сейчас, по словам Добронравова, он полностью восстановился и отлично себя чувствует. Кстати, в начале 2019 года завёл себе аккаунт в Instagram.

Посмотреть первую публикацию актёра можно здесь.

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