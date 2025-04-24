Всё по Стругацким – Польша строит башни на белорусской границе. В чём смысл – объяснил Муковозчик

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Когда братья Стругацкие писали свой «Обитаемый остров» с башнями-излучателями, им и в голову не могло прийти, что первыми их идею соберутся в металле осуществить поляки. «Не-ет», – сказали бы братья, расскажи им кто о том, что, цитата, «пять наблюдательных вышек высотой 70 метров будут установлены на польско-белорусской границе в дополнение к существующему электронному барьеру». Ну не-е-ет, только не поляки, только не они!