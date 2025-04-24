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Всё по Стругацким – Польша строит башни на белорусской границе. В чём смысл – объяснил Муковозчик

24 апреля 2025 17:30
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Когда братья Стругацкие писали свой «Обитаемый остров» с башнями-излучателями, им и в голову не могло прийти, что первыми их идею соберутся в металле осуществить поляки. «Не-ет», – сказали бы братья, расскажи им кто о том, что, цитата, «пять наблюдательных вышек высотой 70 метров будут установлены на польско-белорусской границе в дополнение к существующему электронному барьеру». Ну не-е-ет, только не поляки, только не они!

Башню на границе с соседом начинают строить тогда, когда свою башню снесло. Читать здесь.

Всё по Стругацким – Польша строит башни на белорусской границе. В чём смысл – объяснил Муковозчик-2

Андрей Муковозчик:
Однако заявление это сделал именно пресс-секретарь пограничной стражи Польши. И был чрезвычайно горд тем, что «на 70-метровых вышках будут установлены современные оптико-электронные приборы наблюдения и различные типы камер, инфракрасная подсветка будет идти даже в ночные часы, а стоимость проекта составит около 47 миллионов злотых (почти 13 миллионов)». В общем, есть что пилить на тех башнях, надо признаться, есть.

Подробнее в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Международная политика

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