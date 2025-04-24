30 лет дружбы, поддержки и творчества – ветеранская организация «Беларусбанка» отмечает юбилей

В преддверии дня Великой Победы принято благодарить не только тех, кто боролся за мирное небо, но и тех, кто восстанавливал экономику в годы лихолетья. Важный вклад в эту миссию внесли банковские работники. В 2025 году ветеранской организации крупнейшего финансового учреждения страны исполнилось 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасии Близнюк о том, как в «Беларусбанке» развивается эта социальная структура.

30 лет дружбы, поддержки и творчества. Ветеранская организация – душа коллектива «Беларусбанка». Старшее поколение даже на заслуженном отдыхе продолжает вдохновлять и творить. Ветераны занимаются культурной деятельностью, организуют выставки, издают сборники, поют и танцуют.

Людмила Мыцких, председатель Минского городского совета ветеранов ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Пенсионерам всегда если интересно, то они стремятся общаться. Мы стараемся проводить различные мероприятия, чтобы им было интересно. В этом году мы провели творческую встречу с ветеранами, которые являются детьми войны. Мы пели песни, читали авторские стихи наших ветеранов.

Сегодня повод особый – 30 лет со дня образования активного сообщества. Церемония юбилейных торжеств началась с важного ритуала. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич вместе с ветеранами возложили цветы к монументу Победы в память о тех, кто подарил нам мирное небо. К восьми тысячам своих ветеранов в банке относятся с большим уважением и трепетом. Действует для них и уникальная программа «Забота». После ухода на пенсию работники могут рассчитывать как на материальную, так и моральную поддержку.