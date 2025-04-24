30 лет дружбы, поддержки и творчества – ветеранская организация «Беларусбанка» отмечает юбилей
В преддверии дня Великой Победы принято благодарить не только тех, кто боролся за мирное небо, но и тех, кто восстанавливал экономику в годы лихолетья. Важный вклад в эту миссию внесли банковские работники. В 2025 году ветеранской организации крупнейшего финансового учреждения страны исполнилось 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасии Близнюк о том, как в «Беларусбанке» развивается эта социальная структура.
30 лет дружбы, поддержки и творчества. Ветеранская организация – душа коллектива «Беларусбанка». Старшее поколение даже на заслуженном отдыхе продолжает вдохновлять и творить. Ветераны занимаются культурной деятельностью, организуют выставки, издают сборники, поют и танцуют.
Людмила Мыцких, председатель Минского городского совета ветеранов ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Пенсионерам всегда если интересно, то они стремятся общаться. Мы стараемся проводить различные мероприятия, чтобы им было интересно. В этом году мы провели творческую встречу с ветеранами, которые являются детьми войны. Мы пели песни, читали авторские стихи наших ветеранов.
Сегодня повод особый – 30 лет со дня образования активного сообщества. Церемония юбилейных торжеств началась с важного ритуала. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич вместе с ветеранами возложили цветы к монументу Победы в память о тех, кто подарил нам мирное небо.
К восьми тысячам своих ветеранов в банке относятся с большим уважением и трепетом. Действует для них и уникальная программа «Забота». После ухода на пенсию работники могут рассчитывать как на материальную, так и моральную поддержку.
Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации ОАО «АСБ Беларусбанк»:
В банке работают люди, у которых позиция, баланс должен быть каждый день. Это баланс не только в цифрах. Это баланс в душе, в работе. Сегодня наши ветераны, наши пенсионеры – люди, которые достойны зваться и быть уважаемыми и в стране, и в банке тем более.
В торжественной обстановке работникам представили фильм, с самыми яркими моментами в жизни объединения. А на отчетно-выборной конференции подвели итоги тридцатилетней работы. В нашей стране немногие компании имеют подобные организации, и инициатива «Беларусбанка» в этом направлении заслуживает особого уважения.
*На правах рекламы.