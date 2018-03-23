Актёр «Сватов» Добронравов перенёс инсульт. Его экстренно прооперировали

Новости России. Фёдор Добронравов перенёс инсульт.

Как сообщает газета «Известия», актёр почувствовал недомогание 17 марта. С признаками инсульта его госпитализировали в подмосковную больницу. Ночью состояние пациента улучшилось, но на следующий день симптомы повторились, Добронравова перевезли в московскую больницу.

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Фёдора прооперировали. Здоровье актёра нормализовалось, он идёт на поправку. На данный момент Добронравов находится в больнице. Предполагается, что мужчину выпишут 31 марта.

Актёр известен своими ролями в фильмах «Ликвидация», «День радио», «О чем говорят мужчины», в сериале «Сваты» и многими другими.

Летом прошлого года стартовали съёмки нового сезона «Сватов».